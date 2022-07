“Fue una experiencia maravillosa a nivel lúdico, de calidad de aprendizaje y de colaboración entre los alumnos. Visitamos un complejo arqueológico, los chicos hicieron un manual de productos agrícolas, incluso estudiamos cómo se hicieron los primeros caballitos de totora”, recuerda Leyva hoy, en el Día del Maestro.

Aprender jugando

Uno de los ejes centrales de la metodología de enseñanza de Aleyda —y una de las razones por las que es hoy considerada una de las mejores profesoras del mundo— es la gamificación, una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo.

“Yo, sin saber lo que era la gamificación, empecé a tomar algunos elementos del juego para motivar a mis estudiantes y que el proceso de aprendizaje se volviera más retador. Ya no es como antes que existía una dictadura del maestro en la que tenías que aprender algo tal y como tu profesor lo exigía. Hoy el aprendizaje parte de la motivación del estudiante, y es lo que precisamente despierta el juego”, señala.

Guiándose por este principio, ella y sus estudiantes también han desarrollado cómics digitales sobre la vida en el Tahuantinsuyo, museos virtuales de las culturas peruanas, podcasts de entrevistas ficticias a per-sonajes históricos, libros interactivos sobre los incas o avatares digitales para el curso de historia.

Vocación de maestra

Aleyda creció jugando a ser profesora. Ya sea dándoles clases a sus muñecas o ayudando a los vecinos de su cuadra con la tarea, desde pequeña supo que lo suyo sería ser maestra.

El historiador Martín Cabrejos fue su docente en sus últimos años de secundaria y, gracias al espacio de aprendizaje que él generó en sus clases, terminó por decidir cuál sería su especialidad: sería maestra de ciencias sociales.

Después de 15 años dedicados a la docencia y más de 10 premios internacionales y nacionales, Aleyda es la primera profesora peruana considerada en el libro “50 docentes que están transformando Latinoamérica”, de la Fundación Varkey; organización internacional que también la seleccionó en el 2021 como una de “50 mejores maestros del mundo” en el Global Teacher Prize.

El libro, aparte de dar a conocer la historia de los profesores, busca revalorizar la carrera del docente y su rol en la comunidad. Por muy diferentes que sean los retos a los que cada uno se enfrenta, la meta siempre es la misma: que la próxima generación sea mejor que esta.

“Ganar premios como el Global Teacher Prize ha sido muy emocionante y me ha abierto muchas puertas, pero lo que más alegría me da es ver a mis estudiantes lograr sus metas y crecer como buenas personas. Lo que más me llena el corazón es saber que mis estudiantes lo están haciendo bien en la vida”, confiesa.

En Corto