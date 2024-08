El pasado miércoles (29 de julio), la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en Estados Unidos sin cambios, pero el mensaje de Jerome Powell dejó la puerta abierta para que los recortes inicien antes de lo que el mercado estaba esperando. ¿Cómo impactaría esto al dólar?

Los fundamentos que avalan la tesis de un recorte de tasas tan pronto como en el mes de septiembre incluyen, entre otros factores, el aumento de las solicitudes de seguro de desempleo, la caída en las vacantes de empleo y la caída del crecimiento de las nóminas no agrícolas. Estos indicadores muestran señales de que la economía estadounidense se estaría desacelerando y generando un ligero deterioro en su mercado laboral.

En efecto, el presidente Powell describió en la conferencia de prensa posterior a la decisión de tasas que las condiciones del mercado laboral se encuentran similares a las observadas justo antes de la pandemia. Por ejemplo, si observamos la relación que existe entre las ofertas de empleo y la tasa de desempleo en Estados Unidos veremos que ha vuelto a converger a su línea de tendencia anterior a la pandemia; por lo que, sin más puestos de trabajo vacantes, las condiciones del mercado laboral ya no parecerían inflacionarias, dando espacio al inicio del ciclo de recortes.

Más allá de si el recorte se da en septiembre o en diciembre, lo que es claro es que estamos más pronto que tarde de que inicie un ciclo expansivo en la política monetaria de Estados Unidos. Con este escenario, la gran pregunta a responder es cuál será el futuro del dólar para los siguientes meses.

Es conocido que, con los demás factores constantes, menores tasas de interés tienen un impacto negativo en su respectiva moneda. Así, por ejemplo, reducciones en la tasa de referencia de Estados Unidos tendrían como consecuencia un debilitamiento del dólar respecto al resto de monedas del mundo.

Sin embargo, cuando se habla de divisas o tipo de cambio, se hace referencia al precio relativo entre dos monedas y este refleja la relación de valor entre una moneda y otra. Por lo tanto, para realmente entender hacia dónde va el dólar se debe evaluar la política monetaria de las economías del par de divisas que se está analizando.

En particular, las expectativas sobre la diferencia en tasas de interés son un factor fundamental para entender la política monetaria de las dos economías. Así, cuando la Reserva Federal reduce las tasas de interés, se espera que el dólar se debilite frente a monedas de países con políticas monetarias más restrictivas o estables. Por ejemplo, en Perú el Banco Central del Perú (BCR) viene reduciendo la tasa de referencia desde hace varios meses, por lo que el efecto de las reducciones en la tasa de referencia de Estados Unidos tiene un impacto menor pues el diferencial de tasas de interés no se altera de manera significativa. De hecho, en lo que va del año, el USDPEN se ha devaluado solo 1% pasando de 3.704 a inicios de año a 3.74. En parte, la devaluación está explicada por una disminución del diferencial de tasas de interés que a inicios de año se encontraba alrededor de 2.50% y hoy se encuentra más cercano a 0.50%. Si un inversionista recibe menos rentabilidad al invertir en soles y, sobre todo, si esa rentabilidad no compensa el riesgo adicional que está asumiendo, es probable que decida invertir en dólares y esto presione el tipo de cambio al alza.

En la medida que el spread de tasas comience a ampliarse nuevamente, los inversionistas invertirán más en soles y podríamos ver una apreciación de nuestra moneda haciendo que el tipo de cambio caiga. No obstante, si el BCR continúa el ciclo de recortes podría generar que el diferencial no se amplíe de manera significativa, limitando así las fluctuaciones en nuestro tipo de cambio.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.