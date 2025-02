El proceso de innovación en el mundo sigue sorprendiéndonos. La irrupción del modelo de inteligencia artificial (IA) de la startup china DeepSeek ha acelerado el futuro de la IA y, con ello, el de la humanidad. Cuatro aspectos destacan en este hito: (i) DeepSeek es un modelo de IA de código abierto, permitiendo que cualquiera lo programe y mejore; (ii) ha reducido el uso de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) a solo una quinta parte de lo que emplea OpenAI (ChatGPT), afectando al principal productor estadounidense, Nvidia; (iii) se ha desarrollado con una inversión de apenas US$ 6 millones, en contraste con los US$ 13 mil millones de OpenAI; y (iv) ha surgido en China, desafiando el dominio estadounidense, incluso frente al proyecto Stargate de IA, que prevé invertir US$ 500 mil millones.

La innovación, entendida como la creación y mejora de productos, servicios o procesos, es un fenómeno relativamente reciente en la historia humana. Según Angus Maddison, el verdadero salto innovador global ocurrió en los últimos 200 años, cuando el PBI per cápita real se multiplicó por treinta, mientras que en los mil años previos apenas cambió. Esta aceleración del crecimiento sólo fue posible, de acuerdo con Joseph Schumpeter, a un proceso de “destrucción creativa”, donde nuevas tecnologías reemplazan a las anteriores a través de la difusión de ideas y el fortalecimiento de las instituciones que protegen los derechos de propiedad. En este caso, DeepSeek parece haber acelerado todavía más este proceso de destrucción, no solo por su mayor eficiencia, sino por haber democratizado el acceso mediante el código abierto, eliminando una barrera de mercado significativa.

La llegada de DeepSeek también pone en evidencia un concepto clave de organización industrial discutido por el economista francés Philippe Aghion: “El hambre despierta la necesidad”. Una estrategia frecuente de los monopolios es restringir el acceso a insumos clave para evitar la competencia. En el 2022, Estados Unidos impuso severas restricciones a la venta de GPU a China, especialmente los modelos NVidia A100 y H100, esenciales para entrenar modelos avanzados de IA. Sin embargo, la necesidad impulsó la creatividad: varias empresas chinas desarrollaron métodos alternativos para obtener GPU avanzadas y optimizar su uso. Ahora, la pregunta es si China podrá producir mejores GPU que Nvidia.

Pero, ¿Qué implica este cambio para el futuro? ¿Significa que la mayor eficiencia de DeepSeek condena a OpenAI y Nvidia a la desaparición? No necesariamente. William Stanley Jevons, fundador de la escuela marginalista, planteó la “Paradoja de Jevons”, según la cual, cuando mejora la eficiencia en el uso de un recurso, su consumo total tiende a aumentar en lugar de reducirse. Durante la Revolución Industrial, por ejemplo, la mayor eficiencia de las máquinas de vapor no disminuyó el consumo de carbón en el Reino Unido; al contrario, lo hizo más asequible, lo que llevó a un aumento drástico en su demanda.

Siguiendo esta lógica, podría pensarse que una mayor eficiencia en el uso de GPU reduciría la demanda total de estos procesadores. No obstante, lo más probable es que la reducción en el costo del cómputo en IA haga que el entrenamiento de modelos avanzados sea más accesible. Esto, a su vez, podría provocar un auge en la cantidad de aplicaciones de IA, aumentando la demanda agregada de GPU. En otras palabras, aunque DeepSeek haga que cada tarea de IA consuma menos energía y requiera menos GPU individualmente, el crecimiento del sector podría generar un aumento global en la demanda de estos procesadores.

El caso de DeepSeek también refleja cómo la competencia y las restricciones pueden acelerar la innovación de maneras inesperadas. En economía, el concepto de “destrucción creativa” sugiere que las empresas establecidas no necesariamente desaparecen, sino que deben reinventarse. OpenAI y Nvidia enfrentarán el reto de adaptarse a un ecosistema donde la eficiencia no implica obsolescencia, sino reorientación. Esto puede llevar a nuevas estrategias en la industria, como desarrollos en hardware específico o nuevos modelos de negocios en IA.

Además, el avance de la IA plantea preguntas sobre la distribución del poder tecnológico global. China ha demostrado que, a pesar de las restricciones impuestas, puede competir en la vanguardia de la IA con modelos eficientes y accesibles. Esto desafía el dominio histórico de Estados Unidos en el sector tecnológico y podría reconfigurar la estructura de innovación mundial en los próximos años.

En definitiva, la evolución de la IA confirma que la innovación es un proceso dinámico e impredecible. La aparición de DeepSeek no solo ha desafiado a los líderes del mercado, sino que también ha puesto en evidencia cómo las restricciones pueden estimular el ingenio y la creatividad. Si la Paradoja de Jevons se cumple, el impacto de DeepSeek podría traducirse en un auge en el uso de la IA, ampliando sus aplicaciones y su influencia en la economía global. Lo que es seguro es que estamos presenciando un punto de inflexión en la historia de la inteligencia artificial y la innovación tecnológica.

