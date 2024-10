Siempre he creído que la economía se parece mucho a la medicina, donde el tratamiento preventivo y la rápida acción del intensivista suelen ser claves para mantener la salud de una persona, o en este caso, de todo un país. La primera nos alerta para tomar decisiones claves, a veces inesperadas; mientras que la segunda, lucha por nuestra vida con todos los medios que posee, a pesar de la criticidad de la situación.

Un país es la suma de millones de personas y la economía es una herramienta más para cuidar a los miles de peruanos que enfrentan desafíos diarios, no solo en lo laboral sino también en lo personal. Y así, aunque no resulte tan obvio, las políticas monetaria y fiscal son parte (no las únicas) de ese ambiente en el que una persona lucha por alcanzar sus metas personales y familiares.

Lo que ha hecho el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) bajo el liderazgo de Julio Velarde en los últimos 18 años es sin duda alguna, producto de un profundo amor al Perú y a sus 33 millones de ciudadanos.

El BCR, con Julio a la cabeza, ha sido el médico de atención preventiva en los momentos de calma, y al mismo tiempo el intensivista cuando era necesario estabilizar la economía, a través de distintas herramientas de política monetaria, como por ejemplo, en los últimos años con: (i) los REPOS para evitar la venta masiva de los bonos de Tesoro y con ello, el fuerte incremento del costo de la deuda como consecuencia de las leyes que posibilitaron los retiros de los fondos de pensiones, o (ii) los REACTIVA para inyectar liquidez en la economía y evitar la ruptura en la cadena de pagos, como resultado de la paralización de la actividad económica en los momentos más complejos de la pandemia.

En ambos casos, el BCR demostró que es capaz de ser disruptivo para defender tasas de inflación y costos de endeudamiento bajos, como pilares de la estabilidad monetaria, herramientas básicas para evitar afectar el bienestar de los más de 33 millones de peruanos. La autonomía funcional y el liderazgo de Julio le han permitido al BCR obtener un récord histórico para América Latina, como lo anunciaba el propio instituto emisor, al mantener la inflación en un dígito por un lapso de 27 años y 7 meses; y alcanzar en agosto, el 2%, ubicándose en el rango meta.

Pero el BCR siempre va más allá y en su labor preventiva, ha venido acompañando las necesidades de los millones de peruanos para acceder a un sistema de pagos interconectado, sencillo y económico, que les permita contar con salud financiera y con ello, contribuya a su bienestar. Para ello ha desarrollado una estrategia gradual para propiciar la innovación en el mercado de pagos digitales, que aspira al 2027 a contar con un sistema que posibilite la masificación de los pagos y el aumento de la inclusión financiera, a través de las billeteras digitales (fase 1), las transferencias inmediatas y el uso de códigos QR (fase 2), el dinero electrónico (fase 3) y la participación de Fintech, bigtech y otras entidades (fase 4).

Para el éxito de los objetivos de corto (intensivista) y largo plazo (preventivo), Julio ha desarrollado un equipo humano competente y comprometido en el BCRP, que, según sus propias palabras, ha mantenido su presupuesto real estable y el grupo de colaboradores h ganado eficiencias. Y es que el liderazgo de Julio no solo se basa en sus competencias profesionales, sino también en su integridad, esa cualidad que los mercados a nivel nacional e internacional reconocen y son la base para la credibilidad de la que hoy goza el BCRP.

Por todas las acciones realizadas en las últimas décadas, y más aún, por los buenos resultados obtenidos; Julio Velarde ha recibido importantes reconocimientos, como mejor banquero central a nivel global y también de las Américas, entre muchos otros. Recientemente, el pasado 18 de setiembre Julio Velarde recibía el grado de doctor Honoris Causa de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) donde participamos amigos, colegas y exalumnos, para celebrar su destacada trayectoria profesional y humana, y por supuesto, por su inmensa contribución al Perú, que tanto amamos.

