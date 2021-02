El jefe del plan de Gobierno del Frente Amplio

Un tema recurrente es la corrupción en la actividad pública, ya sea como autoridad electa o como funcionario designado. Hipotéticamente el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) impone un severo formulario a los candidatos para que indiquen su fortuna material y las actividades laborales que les producen ingresos; igualmente Contraloría obliga a todos aquellos en el Estado con un cargo importante a completar un formulario de ingresos y propiedades.

Ambos formularios, del JNE y de Contraloría son irrisorios por ambiguos y por obsoletos. Tomemos como caso emblemático el formulario completado por el ex Presidente Martín Vizcarra donde se omitió la declaración de propiedad de acciones, en su defensa el ex Presidente indicó que el JNE no lo exigía; lo cual es cierto y muestra lo ambiguo del formulario del JNE, igual problema tiene el cuestionario de la Contraloría.

De otro lado, si figura explícitamente el rubro de vehículos y si un candidato olvida consignar una moto lineal que es chatarra en la actualidad pero tiene placa vigente, este candidato será separado por ocultar información, lo que es cierto como ocurrió con un candidato del Frente Amplio en las elecciones de Enero 2020; pero en términos materiales esa chatarra tiene menor valor monetario que unas acciones empresariales.

La propuesta del Frente Amplio es abandonar las ficciones de los formularios del JNE y de Contraloría donde cada quien pone lo que quiere, y la autoridad de transparencia ve lo que quiere. Esto significa que toda la información bancaria (activos y pasivos) será revelada por la SBS, la información tributaria (abonos y deudas) será revelada por SUNAT, la información bursátil (participación en empresas) será revelada por la SMV, la información de propiedades (muebles e inmuebles) será revelada por la SUNARP, el entorno familiar (prevención de nepotismo) será revelado por RENIEC, la experiencia educativa (básica y superior) será revelada por el Ministerio de Educación y SUNEDU, el pasado penal (condenas efectivas y suspendidas) será revelado por INPE, el pasado procesal (denuncias procedentes y no procedentes) será revelado por Fiscalía, el pasado de faltas y delitos será revelado por la Policía Nacional.

Esta propuesta implica que el Congreso apruebe una modificatoria a la Ley de Datos Personales, de tal modo que toda persona que pretenda ser candidato en una plancha presidencial, en una lista parlamentaria o para autoridad local sea ‘desnudada’ por las computadoras del Estado, y así tener una efectiva transparencia sobre la naturaleza del candidato.

De igual manera, los Ministros de Estado, los miembros del JNE y de la JNJ, el Directorio del BCR, los titulares de la SBS, ONPE y RENIEC, los jefes de los órganos reguladores y de los órganos públicos descentralizados, los Directores Generales de los ministerios y equivalentes en el Estado deben ser tamizados de igual manera.

El viejo dicho de: quien no la debe, no la teme se puede materializar de esta manera, porque el acceso directo o indirecto al flujo de caja del Estado, da paso al otro viejo dicho de: el arca abierta, al santo tienta.