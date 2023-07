Hoy se ha observado un aumento significativo en la oferta de servicios legales para empresas, no solo gracias a la aparición de estudios de abogados “no tradicionales”, sino también por el aumento en el número de abogados que deciden apostar por ser independientes.

Los efectos de un aumento en la oferta ya están cambiando las reglas de juego, tal es así que las empresas, al tener más opciones, son más reacias a las altas tarifas que solían manejarse por las grandes firmas de abogados. Algo que definitivamente está reforzando la presión sobre el antiguo sistema de facturación por hora. Si sumamos a eso el veloz avance de los canales de distribución modernos, como las redes sociales, es natural preguntarnos ¿qué retos afrontan los prestadores de servicios legales para mantenerse vigentes en el futuro?

1. Abandonar el pasado: En mi caso, antes de fundar la empresa realizamos un estudio de mercado para analizar qué cosas del sector legal eran las menos favoritas de los empresarios. Éstos resaltaron la demora en las comunicaciones, las desproporcionadas tarifas de honorarios, la incapacidad de comunicar con sencillez y el poco entendimiento de las características de cada modelo de negocio. Los estudios de abogados que deseen sobrevivir deberán dejar ir las prácticas antiguas de la profesión para así destacarse del resto. Un principio de negocios es que la escasez genera valor, por lo que si trabajas en desarrollar una mejor calidad de servicio ya estarás un paso adelante del común denominador.

2. Adaptación a la tecnología: Más allá de apoyarse en tecnología para facilitar y mejorar la prestación de sus servicios, los abogados deben entender que con la aparición de la inteligencia artificial la figura del abogado está siendo nuevamente cuestionada. Hoy existe inteligencia artificial que puede leer leyes y responder preguntas sobre su contenido, algo que definitivamente empuja a los abogados a esforzarse más y ofrecer un mayor sentido de personalización en sus servicios.

3. Creación de contenido: Pese a que el boca a boca sigue siendo esencial para cerrar una venta, es un grave error que la gran mayoría de empresas de servicios legales no tengan una presencia significativa en redes sociales. El contenido es la moneda corriente del marketing el día de hoy. El marketing es lo que conduce a que se generen ventas. No aprovechar la magnificación que las redes sociales pueden darle a una marca no solo es dejar dinero sobre la mesa, sino que es perder la oportunidad de abrirse puertas hacia nuevos mercados.

Estos son solo algunos retos que los abogados deben enfrentar y superar para comprarse un pasaje hacia el futuro. Solo los que se capaciten y entiendan las nuevas reglas de juego sobrevivirán al cambio que hoy en día estamos presenciando. Ya no basta con ser el mejor abogado, ahora es el turno de los que entienden cómo construir un negocio en una nueva era de servicios legales.