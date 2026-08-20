El Gobierno tiene que establecer prioridades. Hoy son dos y deberían imponerse sobre el resto de su agenda: enfrentar la inseguridad ciudadana y preparar al país para el fenómeno de El Niño. Con numerosos homicidios diarios y miles de denuncias por extorsión, la criminalidad no cede. Tampoco El Niño: el ENFEN estima en 84% la probabilidad de que el evento costero sea fuerte o extraordinario en el verano. Tenemos el reloj en contra.

Eso no significa que reducir ministerios o reestructurar Sedapal sean asuntos irrelevantes. Pueden ser reformas necesarias, pero no son lo urgente. Una reorganización administrativa puede y debe estudiarse con rigor; las obras de prevención que no se hagan antes de las lluvias ya no podrán hacerse cuando estas lleguen.

Sin embargo, en apenas pocas semanas, el Gobierno ha producido más ruido que certezas. La presidenta Keiko Fujimori corrigió a Elmer Cuba (MEF) por minimizar las inundaciones; Rafael Rey (MTC) pidió esperar estudios sobre el tren Lima-Chosica mientras la mandataria aseguró que se hará; y Ernesto Álvarez se apartó de la posición presidencial en campaña sobre la Corte IDH. Se suman disputas entre ministros y anuncios que cambian sobre la marcha.

A ello se suma un problema de fondo: todavía no se observa una hoja de ruta clara frente a las dos principales urgencias. En seguridad hay anuncios y medidas, pero falta una estrategia articulada, con objetivos y plazos. Y ante El Niño, las recientes inundaciones han vuelto a exhibir vulnerabilidades conocidas. Más que nuevos diagnósticos, corresponde saber qué se hará y qué estará terminado antes de que lleguen los meses más críticos.

El mejor termómetro de las prioridades será el pedido de facultades legislativas. En principio, debía estar listo para llegar al Congreso hace días, pero sigue siendo afinado y los ministros no precisan cuándo habrá una versión final. El primer borrador, además, abarcaba una variedad de materias que excedía las emergencias inmediatas.

El Ejecutivo necesita ordenar el gabinete, jerarquizar su agenda y demostrar que existe un plan. Las facultades que solicite deben conversar, ante todo, con las dos urgencias que no pueden esperar: seguridad y El Niño. Esperamos que la mayoría de estas medidas sean expuestas hoy por el Gabinete ministerial en el Congreso, y así demostrar que la urgencia del país también es la del Gobierno.