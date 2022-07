En los últimos años, el mercado de los vehículos livianos y medianos de bajo costo, han sido tendencia de compra, gracias a la aparición de modelos y marcas chinas con muy buena calidad y a un precio más económico. En el 2021, esta categoría fue la más vendida en el país, representando el 49,1% de todas las ventas de vehículos.

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), durante el primer trimestre del 2022, en el segmento de vehículos livianos, las ventas se situaron en 40,991 unidades, evidenciando un incremento de 14.8% respecto a similar periodo del 2021, en comparación con el primer trimestre del 2020 el avance es de 19.7%.

En lo que va del primer trimestre del 2022, La participación de las SUV, representa un 38%, los Sedan y Hatchback un 22% y las pick up un 19% y si bien la tendencia de los usuarios al momento de elegir un auto depende de su estilo de vida, las SUV es la categoría más demandada, con modelos de todos los precios como: DFSK Glory, Hyundai Creta, Mazda CX-5, Toyota Rush entre otras. Luego tenemos a los Sedan, donde como protagonista se encuentran los modelos: Kia Rio, Hyundai Elantra y Toyota Yaris.

En relación a las marcas más vendidas durante este 2022, se encuentran Toyota, con una participación de 19.7% del mercado, Hyundai, con una participación del 9.9% y Kia contando con una participación de 7,7%. Otro de los modelos que llegó al mercado peruano con fuerza y para quedarse fue DFSK, con su modelo Glory que registra más de 1,413 unidades vendidas en el 2022, lo que representa un 5.3% de participación en el mercado.

Del 2021 al 2022 las ventas de autos han cambiado para dar paso a nuevos protagonistas pero manteniendo a las marcas tradicionales en las primeras posiciones de ventas, como es el caso de Hyundai con más de 6,000 unidades entregadas en el primer trimestre.

Por otro lado, en modelos más vendidos por marca se encuentra el Toyota Hilux con un acumulado de 31,005 unidades vendidas, en cuanto a Hyundai el modelo preferido de esta marca es el Accent y Grand I10 y en Kia, resaltan sus modelos: Picanto, Rio y Cerato con más de 12,035 unidades vendidas.

Según datos de Pandero, empresa de Fondos Colectivos, el precio promedio que los usuarios están dispuestos a pagar por un auto en el 2021 rondaba entre los US$ 15 y US$ 17 mil por certificado, mientras que, en lo que va del 2022 el precio se mantiene en US$ 17 mil , lo que muestra una recuperación en el ticket promedio que los usuarios están dispuestos a pagar.

Es difícil dar una recomendación sobre el mejor auto para comprar este 2022, ya que va a depender de la necesidad de cada persona y de su presupuesto. Sin embargo, como especialistas podemos afirmar que las SUV son la mejor inversión para uso urbano e interurbano, viajes largos o cortos. Se trata de autos espaciosos, con un alto valor de reventa, tanto para personas solteras o con familias grandes y existen diversas alternativas para hacer una elección más fácil.

Para finalizar, si bien desde finales del 2021 existe una crisis de stock de autos a nivel mundial, y la espera para recibir el auto se ha ampliado, siempre será un buen momento para comprar un auto nuevo a través de un fondo colectivo, ya que permite ir aportando cuotas mensuales mientras esperamos que haya stock de la unidad elegida.