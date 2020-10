Mundo







Sanciones contra Rusia son “inevitables” si no da explicaciones sobre caso Navalni, afirma gobierno alemán “Está claro que si no se clarifican los hechos y no se ponen a disposición las informaciones necesarias, serán inevitables sanciones específicas y proporcionales contra los responsables rusos”, afirmó el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas.