La nueva presidenta de Open Society Foundations (OSF), Binaifer Nowrojee, destacó este domingo “la promesa democrática” de Latinoamérica pese a los retos de violencia y desigualdad que persisten en la región.

“Siento que hay promesa democrática. Pienso que no hay una línea final para este tipo de trabajo y no hay un logro al que uno pueda aferrarse. Así que pienso que hay hechos prometedores en la región y, en particular, los veo en México”, expresó Nowrojee en una entrevista con EFE en la capital mexicana.

La abogada keniana lidera desde junio una de las mayores organizaciones filantrópicas del mundo, creada por el magnate multimillonario George Soros y que en la región tiene como países prioritarios a Brasil, Colombia y México.

En Latinoamérica, la fundación y Soros han recibido ataques de líderes como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quienes los han acusado de estar detrás de campañas en su contra.

“Pienso que hay cuestiones válidas que abordar sobre cualquier influencia no gubernamental que esté hablando sobre traer cambios o abordar el cambio. Pero también hay un montón de desinformación en los medios sobre George Soros y Open Society Foundations”, comentó Nowrojee.

Los desafíos latinoamericanos

OSF, que ha vivido una reestructura interna tras advertir que la “teoría del libre mercado no está funcionando”, repensar el rol del Estado y abordar la crisis climática, anunció en julio 400 millones de dólares para proyectos de energía limpia en Brasil, México, Sudáfrica, Senegal, Malasia e Indonesia.

Entre sus prioridades para América Latina están la gobernanza democrática, la libertad de prensa, reducir la violencia, la justicia climática y la reforma a la política de drogas.

La líder de la organización consideró que “el principal desafío” en la región “es generar prosperidad económica para todos en un espacio en el que todos puedan acceder a oportunidades, recursos y, también, vivir sin miedo a la violencia”.

“Vemos la necesidad para prosperidad económica y la habilidad para los gobiernos en la región para encontrar formas para transitar a políticas que promuevan energía verde y limpia, y que además den resultados a todos los ciudadanos”, comentó.

Además de la seguridad pública, la presidenta de Open Society advirtió de “complejidades” en los problemas en cuanto a la inclusión y garantizar que las voces indígenas y afrodescendientes “estén incluidas en el proceso político”.

Nowrojee estuvo de visita en México, uno de los primeros países a los que viaje como cabeza de OSF y en el que destacó el “liderazgo” de la nación al elegir a su primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el poder el 1 de octubre.