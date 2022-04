La agencia de calificación de riesgo crediticio Moody’s Investors Service revisó al alza sus estimativas para el precio de metales y materias primas minerales debido a que espera una mayor volatilidad en los mercados a medida que la invasión de Rusia a Ucrania reduce el suministro de productos básicos.

Según un informe publicado por la agencia, la proporción entre oferta y demanda de materias primas como aluminio, níquel, cobre, zinc, oro, carbón metalúrgico y carbón térmico ya estaba comprometida incluso antes de que estallara el conflicto militar, lo que resultó en precios todavía más elevados.

“Algunos precios de los metales básicos, incluidos el aluminio y el níquel, alcanzaron niveles récord en el primer trimestre del 2022, mientras que los precios del cobre y el zinc se han mantenido elevados”, señaló en un comunicado la vicepresidenta senior de Moody’s, Barbara Mattos.

Así, la agencia calificadora revisó al alza su rango estimado de precios del aluminio a 12 meses desde US$ 1 por libra para US$ 1.30 por libra, mientras que el rango a medio plazo pasó desde los US$ 0.70-US$ 1/libra para US$ 1-US$ 1.30/libra.

Si bien la estimación del precio a plazo de 12 meses para el cobre se mantuvo en US$ 4 por libra, el rango de precios a mediano plazo subió a US$ 3-US$ 4/libra, ya que Rusia responde por el 4% del suministro global de ese mineral.

Ya el precio del níquel a plazo de 12 meses pasó de los US$ 7.50 por libra estimados anteriormente a los US$ 9 por libra en la nueva medición, aunque el rango a medio plazo se mantuvo sin cambios entre los US$ 5.50 y US$ 7 por libra.

Ello porque “se prevé que la capacidad de producción en Indonesia aumente considerablemente en la segunda mitad del 2022, lo que tiene el potencial de limitar el aumento de los precios”, destacó Moody’s en su informe.

En cuanto al zinc, la estimativa de precio a plazo de 12 meses permaneció en US$ 1.30 por libra, pero el rango de susceptibilidad de precios a mediano plazo subió a US$ 1.10-US$ 1.40/libra, frente al rango de US$ 1-US$ 1.30/libra anteriores.

Asimismo, Moody’s elevó su estimativa de precio del oro para este 2022 hasta los US$ 1,800 por onza, lo que supone un incremento de US$ 100 por onza.

Para la divulgación de sus estimativas de precios, Moody’s consideró que el grupo de las 20 principales economías deberán crecer 3.6% en el 2022 y 3% en el 2023.

En ese periodo, la agencia evaluó que, en general, las empresas mineras y de metales se “beneficiarán de los altos precios de las materias primas y mantendrán la rentabilidad por encima de los niveles históricos en el 2022″.

Sin embargo, ponderó que un conflicto prolongado a su vez “reduciría directamente la actividad industrial y la demanda de metales y acero”, lo que podría limitar un “mayor crecimiento” de los precios de las materias primas.