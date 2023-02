El gobierno de Joe Biden anunció el pasado martes una política que limitará la figura del asilo de los migrantes que quieran ingresar al país mediante la frontera con México sin autorización.

Mediante un comunicado, Estados Unidos señaló que se trata una regla propuesta por parte de el departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) para incentivar el uso de procesos legales nuevos y existentes. Es así que se coloca una nueva condición al asilo para no incentivar los cruces fronterizos peligrosos.

Es así que los migrantes que no usen las vías disponibles para ir a EE.UU o que no busquen refugio humanitario en otro país por el que hayan pasado en su camino a Estados Unidos, no serán considerados postulantes para el asilo, con lo que se les impondrá una prohibición de reingreso de cinco años.

“Somos una nación de inmigrantes y somos una nación de leyes. Estamos fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a los Estados Unidos”, señaló el secretario de Estados de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En tal sentido, comentó que con dicha propuesta “es menos probable que las personas a las que se les brinda un camino seguro, ordenado y legal a EE.UU. arriesguen sus vidas en manos de traficantes despiadados”.

Cabe señalar que la nueva propuesta no entrará en vigor de manera inmediata, sino que pasará por un proceso regulatorio para que se debate durante 30 días. Luego de dicho tiempo, estará en vigencia por los dos años siguientes.