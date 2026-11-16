​El inversor estadounidense Warren Buffett anunció este lunes la donación de acciones de Berkshire Hathaway valoradas en unos US$ 5,500 millones a cuatro fundaciones filantrópicas de su familia, en el marco de su tradicional mensaje previo al Día de Acción de Gracias.

Buffett, de 96 años y presidente emérito del conglomerado, convertirá 6,150 acciones de clase A en 9′225,000 títulos de clase B para distribuirlos entre las entidades. La Fundación Susan Thompson Buffett recibirá 3′690,000 acciones; mientras que The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation obtendrán 1′845,000 títulos cada una.

​“La donación de hoy es coherente con el plan que he descrito anteriormente. Todas mis acciones de Berkshire serán donadas a las cuatro fundaciones, con el objetivo de aumentar las subvenciones cada año. Alcanzar este objetivo dependerá en gran medida de las condiciones del mercado bursátil entre hoy y la fecha prevista”, escribió Buffett en un comunicado.

Tras esta operación, el magnate conserva 182,140 acciones de clase A y 1,162 de clase B, una participación valorada en aproximadamente US$ 162,000 millones.

Warren Buffett dejó hace poco la dirección de Berkshire Hathaway en manos de su hijo Howard. (Foto: Freepik)

“​Gran parte de mi buena fortuna ha llegado en forma de personas que fueron amables conmigo y no esperaban nada a cambio. Estoy agradecido con cada una de ellas”, anota el magnate en el comunicado.

CNBC apunta a que las acciones de Berkshire han subido más de un 19% desde el inicio del cuarto trimestre y cerraron la semana pasada registrando máximos históricos durante cuatro jornadas consecutivas.