Hay situaciones en las que las apariencias no bastan para ocultar la realidad. Cuando las cosas van bien, ciertos errores, fragilidades o decisiones equivocadas pueden pasar inadvertidos. Sin embargo, ante un cambio de escenario, lo que antes se mantenía oculto termina saliendo a la luz. Warren Buffett expresa esta idea en la cita del día con una de sus reflexiones más célebres: “Solo cuando baja la marea se descubre quién ha estado nadando desnudo”.

La reflexión cobra especial interés hoy viernes 18 de septiembre, cuando Berkshire Hathaway anunció que Warren Buffett deja la presidencia de la compañía, cargo que ocupaba desde 1970. El empresario fue nombrado presidente emérito y continuará como integrante del consejo de administración, desde donde seguirá aportando su experiencia y perspectiva.

Warren Buffett, de 96 años, había dejado a finales de 2025 el puesto de director ejecutivo, que ocupó durante décadas. Ahora, su hijo Howard G. Buffett, integrante del consejo desde 1993, asumirá la presidencia de Berkshire Hathaway.

Cita del día de Warren Buffett

La cita del día de Warren Buffett invita a mirar más allá de las apariencias y reconocer las verdaderas fortalezas. | Crédito: Gestión Mix

La frase de Warren Buffett utiliza una imagen sencilla para explicar una situación mucho más profunda. Cuando la “marea” está alta, todos parecen estar en una posición segura. Sin embargo, cuando el agua retrocede, se puede comprobar quién realmente estaba preparado y quién dependía de unas condiciones favorables para sostener su posición.

Llevada a la vida cotidiana, la reflexión puede aplicarse a las finanzas, los negocios e incluso a las decisiones personales. Los períodos de abundancia pueden hacer que determinadas estrategias parezcan exitosas, pero las dificultades permiten comprobar qué tan sólidas eran realmente.

Para Warren Buffett, la prudencia y la capacidad de comprender los riesgos han sido elementos centrales de su filosofía como inversor. Su trayectoria al frente de Berkshire Hathaway estuvo marcada precisamente por la búsqueda de compañías y decisiones que pudieran resistir diferentes escenarios económicos.

El significado de la frase de Warren Buffett

La “marea” representa las circunstancias favorables, mientras que su descenso simboliza una crisis, una pérdida o cualquier situación que elimine las condiciones que ayudaban a mantener una apariencia de estabilidad.

Por eso, la enseñanza de Warren Buffett no se limita al mundo de las inversiones. Una persona puede parecer preparada mientras todo funciona correctamente, pero los momentos complicados muestran qué decisiones estaban respaldadas por una base sólida.

La frase también puede entenderse como una invitación a no confundir buenos resultados temporales con verdadera fortaleza. Cuando las condiciones cambian, las decisiones tomadas con preparación y prudencia tienen mayores posibilidades de demostrar su valor.

Warren Buffett deja en su cita del día una enseñanza sobre preparación, riesgos y momentos de dificultad. | Crédito: JOHANNES EISELE / AFP

Más frases de Warren Buffett

“El riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo”.

“Las cadenas del hábito son demasiado ligeras para sentirlas hasta que son demasiado pesadas para romperlas”.

“El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes”.

“Cuando una gerencia con fama de brillante se hace cargo de un negocio con fama de tener malos resultados económicos, es la reputación del negocio la que permanece intacta”.

“Regla número 1: Nunca pierdas dinero. Regla número 2: Nunca olvides la regla número 1″.