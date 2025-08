La Comisión Europea (CE) inició este martes el procedimiento para suspender durante seis meses las contramedidas arancelarias que tenía preparadas contra Estados Unidos en el caso de que no hubiera logrado un acuerdo con ese país para evitar una guerra comercial, lo cual consiguió el 27 de julio.

“Puedo confirmar que la Comisión ha adoptado hoy los procedimientos legales necesarios para suspender la aplicación de nuestras contramedidas de la UE, que debían entrar en vigor el 7 de agosto”, indicó el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill , durante la rueda de prensa diaria de la CE.

Explicó que el Ejecutivo comunitario ha realizado estos trámites mediante el procedimiento de urgencia.

“Básicamente, lo que significa es que la Comisión lo adopta y debería publicarse hoy mismo en el Diario Oficial de la UE y, a continuación, en un plazo de dos semanas, nuestros Estados miembros darán su aprobación por mayoría simple”, detalló.

Lista negra

En los últimos meses, la CE preparó una lista de productos estadounidenses que serían gravados si Estados Unidos y la UE no lograban un acuerdo. La lista incluía 93,000 millones de euros (unos US$ 109,000 millones) en mercancías: soja, aviones, vehículos, etc.

Tras meses de difíciles negociaciones, Bruselas y Washington cerraron a finales de julio un acuerdo comercial que establece aranceles del 15% para los productos europeos exportados a Estados Unidos.

No obstante, la UE no descarta reactivar esas medidas si el pulso con la administración de Donald Trump se reanuda.

“Ponemos [estas medidas] en el congelador pero siempre podemos volver a sacarlas”, explicó un funcionario europeo, que pidió el anonimato.

Acuerdo salvador

Las decisiones sobre aranceles las toma la Comisión en consulta con los países miembros, que deben respaldarlas.

En concreto, la Unión Europea se había guardado en la recámara un arsenal de contramedidas de represalia aprobado por la mayoría de países de la UE, valorado en 93,000 millones de euros, que debía entrar en vigor de forma escalonada a partir del 7 agosto si finalmente no se llegaba a un acuerdo.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, cerraron el 27 de julio en Escocia un acuerdo político para evitar una guerra comercial y la amenaza de imposición por parte de Washington de un arancel general a las importaciones comunitarias del 30 %.

El pacto fija un techo arancelario único del 15 % y “aranceles cero” en diversos productos, así como compras estratégicas europeas valoradas en US$ 750,000 millones de gas, petróleo, energía nuclear o chips de inteligencia artificial; inversiones en la economía estadounidense de US$ 600,000 millones, y un incremento de las adquisiciones de material militar de Estados Unidos.

Desde entonces, los negociadores de la UE y EE.UU. trabajan en una declaración con más precisiones sobre cómo aplicarán el acuerdo.

Con información de AFP y EFE