(ARCHIVOS) El actor Robert Duvall llega al almuerzo de nominados a los Oscar organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 2 de febrero de 2015 en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. Robert Duvall, que interpretó al abogado de la mafia en "El Padrino" y se robó el show con su interpretación de un coronel loco por el surf en "Apocalypse Now", murió a la edad de 95 años, dijo su esposa el 16 de febrero de 2026. (Foto de Robyn BECK / AFP)
Robert Duvall, el aclamado actor de cintas icónicas como “Apocalypse Now” y “El Padrino”, murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”, escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

Siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en “Tender Mercies” (Gracias y favores) de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”, dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.

