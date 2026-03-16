La sede de UniCredit SpA en Milán, Italia, el lunes 28 de julio de 2025. Fotógrafo: Giuliano Berti/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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UniCredit SpA presentó una oferta de € 35,000 millones (US$ 40,000 millones) por Commerzbank AG que le permitiría elevar su participación por encima del 30% y aumentar su influencia sobre el banco alemán rival, pese a la fuerte oposición de Berlín a una adquisición total.

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