Con una prima de apenas 4% respecto al cierre del viernes, la propuesta no está diseñada para atraer a muchos inversionistas, sino para darle a UniCredit flexibilidad para ajustar su participación y anticiparse a una oferta obligatoria en caso de que las recompras de acciones de Commerzbank impulsen su participación por encima del 30%.

Aun así, la medida da nuevo impulso a la estrategia de adquisición que Andrea Orcel , director ejecutivo del banco italiano, persigue desde hace más de 18 meses.

La aceptación entre los accionistas “probablemente será limitada” dado el precio ofrecido, según una nota de analistas de Citigroup Inc., entre ellos Andrew Coombs . Sin embargo, la oferta dará a Orcel “flexibilidad para seguir aumentando la participación en el mercado abierto” y “fomentar un mayor diálogo con Commerzbank y el gobierno alemán”.

Sede del Commerzbank en Fráncfort, Alemania. Fotógrafo: Alex Kraus/Bloomberg

Orcel busca adquirir Commerzbank en lo que sería una de las mayores compras bancarias en Europa. Un acuerdo convertiría a UniCredit en una fuerza dominante en Alemania, la mayor economía del continente. Sin embargo, su intento ha enfrentado obstáculos desde que reveló su interés en septiembre de 2024, en particular la resistencia del gobierno alemán, el segundo mayor accionista de Commerzbank después de UniCredit.

Aunque Orcel afirmó que su último movimiento también busca abrir un “diálogo constructivo” con Commerzbank, la propuesta generó de inmediato nueva oposición tanto del banco alemán como de Berlín. La dirección de Commerzbank reiteró que su plan de seguir como entidad independiente es lo mejor para los inversionistas. Su directora ejecutiva, Bettina Orlopp , dijo que la iniciativa de UniCredit “no fue coordinada con nosotros”.

Andrea Orcel, CEO de UniCredit.

La coalición gobernante del canciller alemán Friedrich Merz continúa respaldando la estrategia de Commerzbank de seguir como banco independiente, dijo el lunes Maximilian Kall , portavoz del Ministerio de Finanzas, durante la conferencia de prensa habitual del gobierno en Berlín.

“Este juego no solo se rige por reglas regulatorias o financieras, también depende del consenso político”, afirmó Loriana Pelizzon , profesora de la Universidad Goethe de Fráncfort. “No se basa en evaluar la mejor decisión, sino en gran medida en lo que puede generar problemas en la próxima elección”.

Lo que dice Bloomberg Intelligence

Es poco probable que la oferta de UniCredit por Commerzbank resulte por ahora en una participación de control (desde alrededor de 30%), pero abre la puerta para que el banco italiano obtenga control de facto con el tiempo, ya que podrá comprar acciones del banco alemán una vez que concluya el proceso formal de oferta de canje. Es una apuesta a que la oposición política podría suavizarse a largo plazo, mientras que la volatilidad del mercado podría generar oportunidades de compra. — Lento Tang, analista senior de BI