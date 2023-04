La transición energética se ha convertido en un tema que ha cobrado mayor relevancia en la actualidad debido a los cambios climáticos que se vienen experimentando en distintas partes del mundo.

Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), para tener alguna posibilidad de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 1.5 °C, es necesaria una “reducción sustancial del uso total de combustibles fósiles, un uso mínimo de combustibles fósiles sin disminuir y el uso de la captura y el almacenamiento de carbono en los sistemas de combustibles fósiles restantes”.

De acuerdo a dicho informe, se requerirá una inversión mundial de más de US$ 5 billones anuales en tecnologías de transición energética, más del cuádruple de la inversión récord de US$ 1.3 billones en 2022, según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Para 2030, la inversión acumulada en tecnologías de transición deberá representar US$ 35 billones.

Carga de vehículos eléctricos

Michael Farkas, fundador, presidente ejecutivo y CEO de Blink Charging, uno de los principales propietarios, operadores y proveedores de equipos de recarga de vehículos eléctricos (VE) y servicios de recarga en red.

Pese a que en todo el mundo se está introduciendo cada vez más vehículos sostenibles para eliminar los motores de combustión interna, el ejecutivo señaló que aún queda mucho camino por recorrer para aprovechar plenamente el potencial de los vehículos eléctricos.

De acuerdo al CEO, cuando se observan la escala y las cifras de cuántas estaciones de recarga se han desplegado en este tiempo, y cuántos vehículos eléctricos circulan por las carreteras, y se mira dónde tenemos que estar en 2030, 2050 y más allá, “ni siquiera hemos arañado la superficie”, dijo.

La preocupación inicial de que la “ansiedad por la autonomía”, el miedo a que un vehículo eléctrico se quede sin energía antes de llegar a su destino, disuadiera a la gente de hacer el cambio era en gran medida infundada, afirma.

Según Farkas, los coches que salen al mercado ahora pueden recorrer más de 600 millas con una sola carga, eso es mucho más de lo que cualquiera podría hacer en un solo viaje. Ahora, la cuestión es si los consumidores quieren esos vehículos.

“Cualquiera que conduzca un VE se da cuenta de que es mucho más barato en términos de coste por milla en combustible. Y los VE no necesitan líquidos de transmisión ni de frenos para mantener el coche. Si se comparan los costes de los vehículos eléctricos con los de los coches con motor de combustión interna, se ve que tiene mucho sentido. Así que estamos viendo cómo un gran número de flotas de todo el mundo se están pasando a los VE porque les ahorran mucho en combustible y mantenimiento”, finalizó.

LEA TAMBIÉN: Perú ante el reto de encontrar su propia ruta hacia la transición energética

Una aviación más verde

El rubro de la aviación representa el 2.5% de las emisiones mundiales de CO2, por lo que aspirar a reducir sus emisiones es una meta a alcanzar en el 2050. ¿Cuáles son las opciones?

Theye Veen es cofundador y director comercial de SkyNRG, líder mundial en soluciones sostenibles de combustible de aviación.

“El combustible de aviación sostenible es básicamente un sustituto del queroseno, el queroseno fósil, pero fabricado a partir de otros materiales como el aceite de cocina usado y otros residuos biológicos que se pueden utilizar como combustibles”, dijo.

En la actualidad, menos del 0.1% de todo el combustible de aviación utilizado en el mundo es sostenible, y eso tiene que cambiar, dice Veen.

Los combustibles sostenibles son más caros que los fósiles, por lo que también es necesario que cambien las normativas para que haya igualdad de condiciones.

Transición energética liderada por las pilas de combustible de hidrógeno

Otra de las alternativas para cumplir con la cuota de transición verde es el hidrógeno. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el hidrógeno y los combustibles a base de hidrógeno podrían evitar hasta 60 gigatoneladas de emisiones de CO2 a mediados de siglo.

Jason Few, es presidente y CEO, de Fuel Cell Energy es líder mundial en la fabricación de plataformas estacionarias de pilas de combustible para descarbonizar la energía y producir hidrógeno mediante la innovación tecnológica de las baterias.

El ejecutivo afirma que en realidad, las pilas de combustible consisten en producir electricidad mediante la química. “Toman una materia prima de combustible, ya sea hidrógeno o gas natural renovable, por ejemplo, y lo mezclan con aire y lo reforman efectivamente en hidrógeno. A continuación, se utiliza el hidrógeno para producir electricidad sin quemar el combustible”, señaló.

Con la generación de energía tradicional, te encuentras con problemas medioambientales sólo porque ‘combustionas’ el combustible, pero en el caso de las pilas de combustible, es una reacción química. No hay combustión.

El hidrógeno también puede utilizarse en el transporte, mediante la creación de vehículos eléctricos de pila de combustible, y puede ayudar a descarbonizar las industrias difíciles de abandonar, como la fabricación de acero, cemento y vidrio, que requieren altas temperaturas.

“Es un combustible muy abundante y, para lograr la descarbonización, el hidrógeno tiene que formar parte de la historia. El almacenamiento de energía de larga duración tiene que formar parte de la historia. Y como hay una serie de industrias a las que va a ser muy difícil eliminar las emisiones, la captura de carbono también debe formar parte de la historia, para que podamos alcanzar nuestros objetivos climáticos”, afirmó Few.

LEA TAMBIÉN: Un balance de la lucha contra la contaminación por plásticos

El papel de la energía nuclear en la transición energética

Finalmente, nunca se descarta la idea de que la energía nuclear podría desempeñar un papel clave como fuente de electricidad de bajas emisiones.

Según la AIE, la “disponible bajo demanda para complementar el protagonismo de energías renovables como la eólica y la solar en la transición hacia sistemas eléctricos con emisiones netas cero”.

Stefano Buono, es fundador y CEO de Newcleo, una empresa que está desarrollando un nuevo enfoque disruptivo para extraer energía de los núcleos que sea seguro, limpio, renovable y tecnológicamente accesible.

El ejecutivo dijo que lo que se busca es entender qué asusta a la gente y por qué la energía nuclear no ha tenido éxito hasta ahora, y la razón era esencialmente el coste y, por supuesto, el miedo a los accidentes y a los residuos. “Así que intentamos resolver estos tres problemas en nuestro nuevo diseño”, señaló.

“Estamos utilizando los residuos nucleares, esencialmente plutonio y uranio, que han sido utilizados por la industria nuclear para producir realmente más energía de la que se extrajo inicialmente. Otra cosa es el coste. Las grandes instalaciones son muy costosas. Históricamente, la energía nuclear se ha hecho muy grande para mantener el coste bajo, pero en realidad ha ocurrido lo contrario. Así que ahora la energía nuclear está volviendo a la idea de fabricar máquinas muy pequeñas y modulares que puedan producirse en serie”, explica.

No obstante, la tecnología nuclear dejó de progresar esencialmente durante 35 años. Ante ello, empezado a investigar mucho utilizando la experiencia y la investigación. “No estamos descubriendo nada nuevo. No hace falta una nueva tecnología, pero tenemos que reunir esta tecnología en un nuevo diseño industrial”, finalizó.

(Con información del World Economic Forum)

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí. ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.