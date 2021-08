Varias farmacéuticas expresaron a Colombia su molestia y preocupación por la filtración de contratos confidenciales para la compra de vacunas contra el COVID-19, reveló el gobierno.

Los contratos se filtraron por un error desde el sitio web de un alto tribunal que evalúa un recurso para que sean publicados.

A las farmacéuticas “les preocupó que algo que estaba en el contrato, que estaba pactado, que protege la confidencialidad haya sido publicado”, aseguró el consejero presidencial Victor Muñoz.

De momento, el acuerdo con la sueco-británica AstraZeneca no presenta “ningún tipo de afectación”, mientras que la estadounidense Pfizer decidió llevar el asunto a su área legal y “no tiene pronunciamiento en este momento”, añadió.

Más temprano, el mandatario Iván Duque dijo que entiende “las preocupaciones y las molestias” de las compañías, y que el gobierno sostiene “conversaciones respetuosas” sobre el incidente.

En un comunicado, el Consejo de Estado explicó que el documento con los contratos fue cargado en su sitio web, “sin advertir que perdió los atributos de seguridad” que impedían que cualquier usuario pudiera consultarlo.

Según Caracol Radio el archivo, que ya no está disponible, contiene los precios acordados para las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, que serían de US$ 12 y US$ 6 por dosis respectivamente.

Además de esos contratos, Colombia negoció con el laboratorio chino Sinovac y el también estadounidense Moderna.

Unicef sostiene que el medicamento de Pfizer se vende entre US$ 6 y US$ 23, mientras que el de AstraZeneca oscila entre US$ 2 y US$ 13.

“Estamos haciendo una negociación con las farmacéuticas para la que sería la tercera dosis, sobre esto se genera un ambiente de incertidumbre”, expresó el consejero Muñoz.

Colombia, que atraviesa una disminución sostenida de contagios y muertes por COVID-19, ha inmunizado a 13.4 millones de sus 50 millones de habitantes con el esquema completo de vacunación.