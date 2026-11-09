El papa León XIV afirmó este lunes que “los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”, en su discurso ante el mundo del trabajo en Buenos Aires, en su segunda jornada de visita al país.

León XIV acudió este lunes al encuentro con sindicatos, movimientos sociales y empresarios en la Universidad Católica de Buenos Aires para una disertación sobre el mundo del trabajo.

En su discurso abordó también los peligros de las nuevas tecnologías. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, dijo citando a Francisco y la encíclica ‘Laudato Si’.

Y agregó: “Los poderes públicos deben velar para que esto no suceda” después de que tanto el presidente argentino, Javier Milei, como el estadounidense, Donald Trump, no estén a favor de una reglamentación de la IA.

Añadió citando su encíclica Magnifica Humanitas, en la que aborda la doctrina social de la Iglesia ante las nuevas tecnologías como la IA; que “el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo”.

“Es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades”, señaló.

El papa criticó este lunes un mundo del trabajo donde “solo se valora a los trabajadores por su eficiencia” y afirmó que “privar a una persona del trabajo es herir su dignidad”, en el discurso que pronunció en el encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires.

El pontífice estadounidense acudió a la Universidad Católica de la capital argentina para un encuentro con miembros del sindicato, movimientos populares y empresarios donde lanzó una reflexión en la que afirmó que la actual visión del trabajo “se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta”.

En esta clase magistral sobre el mundo laboral, aseveró que “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”.

León XIV afirma en Buenos Aires que privar a una persona del trabajo es herir su dignidad. (Nehuen Rovediello / EFE)

La economía debe estar al servicio de la persona

Como ya aseguró en su discurso a las autoridades del domingo, frente al presidente argentino, Javier Milei, “el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

“Esta afirmación puede parecer teórica, pero, por el contrario, constituye un punto central del pensamiento social de la Iglesia, ya desde mi Predecesor León XIII, quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia”, explicó el concepto que fue más aplaudido en su discurso en el Palacio Libertad y también durante este acto.

El pontífice también indicó que el desempleo “es un auténtico drama en la vida de quien lo padece” porque “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común”.

El papa indicó que “la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad”.

El papa también indicó algunos de los puntos del pensamiento social de la Iglesia como que “el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de las agrupaciones intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir”.

Indicó que este es el camino “para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro” y “que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral”.

Reivindicó la tarea de los movimientos sociales

León XIV también reivindicó la tarea de los movimientos sociales, que impulsó siempre Francisco.

“Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, dijo. Y recordó que “con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”, que produjo un fuerte aplauso. EFE

Elaborado con información de EFE