Cuba retrasará al menos hasta 2025 el censo de población que tenía previsto realizar hace ya dos años por la falta de recursos, consecuencia de la grave crisis económica que sufre el país.

Así lo avanza en entrevista con EFE el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Juan Carlos Alfonso, quien reconoce el perjuicio de la situación en su departamento, aunque defiende que el sistema tiene “registros muy fuertes”.

Alfonso confirma también el deterioro de indicadores de bienestar, sitúa a la isla en este ámbito en una posición intermedia en latinoamérica, y justifica -por motivos políticos- que la ONEI elabore estadísticas que no se publican, como estimados de migración e indicadores de desigualdad.

“Inicialmente pensábamos este año como posibilidad de hacer el censo, porque es una necesidad, porque llevamos doce años sin censo (...). Estamos trabajando para en este año 2024 hacer el registro previo del censo y ver la posibilidad real, a partir de las disponibilidades del país, de hacerlo en 2025. Es un propósito hacerlo en 2025″, indica.

El retraso de la gran macroencuesta de población que Cuba realiza cada diez años afecta a los datos de que dispone el Gobierno para confeccionar políticas públicas y también sus grandes cuentas.

Alfonso alega que se debe a las “agresiones externas” que sufre el país, en relación a las sanciones estadounidenses y también a “los problemas internos”.

La pandemia, el endurecimiento de las sanciones con Donald Trump y fallidas políticas económicas y monetarias han agravado los problemas estructurales de la economía cubana desde 2020, generando escasez, inflación galopante, frecuentes apagones y una oleada migratoria sin precedentes. “Hay un incremento de situaciones de vulnerabilidad, de desigualdad, eso no hay la menor duda”, dice.

En este sentido, reconoce que “se ha deteriorado” el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), un indicador diseñado por la ONU que contempla educación, sanidad, y nivel de vida (y no sólo nivel de ingresos), y que es, argumenta Alfonso, el que mejor refleja la situación en Cuba, donde muchos servicios públicos son gratuitos y universales.

No obstante, resta credibilidad a estudios desde el exterior que dibujan una situación catastrófica, como el que asegura que el 88% de los cubanos vive en la extrema pobreza. “Ideología aparte, se lo digo profesionalmente: así el país no funciona”, indica.

Desigualdad

También indica que ha aumentado la desigualdad, medida con el Coeficiente de Gini, donde el 0 es la igualdad absoluta y el 1 la desigualdad total.

Señala que en 1989 era del 0.25 y deja entrever que en la actualidad está entre el 0.4 y el 0.5. “No es el más alto de América Latina, los más altos son Brasil y Chile con un 0.50 y tanto; y no es el más bajo, que es el de Uruguay, que es de 0.38 o 0.39. Nosotros estamos en todos esto en términos medios”, comenta.

Alentado a dar una cifra concreta, responde: “Yo estoy loco por sacarlo. Hace 40 años que lo calculo, que lo trabajo. Cuba tiene que defenderse y a veces nos defendemos a ultranza. Pero tienen que entender que nos defendemos, porque utilizan muchas informaciones nuestras (en contra nuestra)”.

“Hay informaciones que están y se utilizan para la toma de decisiones. No están públicas”, abunda. Otro punto clave y sin cifras en Cuba es el de la migración. Desde 2021 han marchado unos 650,000 hacia EE.UU. y otros 100,000 hacia México, más los que se fue fueron a España, difíciles de contabilizar porque muchos tienen doble nacionalidad, y a otros países. Pero esas cifras son de los países receptores.

La ONEI asegura que está atenta a esta evolución, pero alega que Cuba no considera legalmente emigrado a ningún ciudadano hasta que no lleva dos años fuera. “Podemos tener un estimado”, admite Alfonso. Sí que esboza el perfil del emigrante: joven, con relativo equilibro por sexos y procedente de todo el país. También ahonda en el “impacto” de su marcha: “Obviamente que todo eso tiene un costo, no hay la menor duda, un costo en la capacidad reproductiva del país, un costo en la capacidad productiva del país”.