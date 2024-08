El mineral de hierro tocó su nivel más bajo desde 2022 por la preocupación de que la oferta mundial supere a la demanda, con las acerías chinas sumidas en una crisis y recortando la producción justo cuando las principales mineras impulsan las exportaciones.

Los futuros se hundieron por cuarto día consecutivo en Singapur a menos de US$ 94 la tonelada, luego que datos de China mostraran que las acerías redujeron la producción a unos 83 millones de toneladas el mes pasado, un 9% menos que un año antes.

Este país es el mayor importador de mineral de hierro por vía marítima y marca la pauta en el mercado mundial.

El mineral de hierro es uno de los productos básicos de peor desempeño este año. Los precios de referencia han caído aproximadamente en un tercio. Las dificultades a las que se enfrentan las fábricas chinas se han puesto de manifiesto esta semana, cuando China Baowu Steel Group Corp., el mayor productor mundial, sonó la alarma sobre la crisis del sector ante el desplome de los precios de los productos.

La economía del país se ha desacelerado este año y las autoridades luchan por resolver una prolongada crisis inmobiliaria que ha afectado a la demanda de acero.

El mineral de hierro retrocede ante las dificultades de las acerías en China | La caída de los precios de las materias primas ha afectado a las acciones de las mineras

Los futuros retrocedieron hasta un 3.1%, hasta US$ 92.65 la tonelada —el precio intradía más bajo desde noviembre de 2022— y cotizaban a US$ 93.25 a las 17:12 horas en Singapur. La reciente liquidación golpeó las acciones de las mineras, con las acciones de BHP Group Ltd. cayendo más de un 20% en Australia este año.

Por el lado de la oferta, Port Hedland —la principal puerta marítima australiana para el mineral de hierro— registró salidas de 43.2 millones de toneladas el mes pasado, según un comunicado. Aunque esta cifra es inferior al récord histórico de junio, se mantiene en línea con la del mismo mes del año anterior.

