Tres movimientos telúricos se registraron la noche de este martes 13 en el océano Pacífico, frente a la región chilena de Coquimbo.

Los eventos ocurrieron en un lapso de 13 minutos, de acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional de Chile (CSN).

La actividad comenzó a las 21:30, con un sismo de magnitud 5.1 cuyo epicentro se ubicó a 20.71 kilómetros al oeste de Punta de Choros y a 48 kilómetros de profundidad.

El segundo temblor ocurrió a las 21:36, alcanzó una magnitud de 4.9 y tuvo su epicentro a 24 kilómetros al oeste de la misma localidad, con una profundidad de 41 kilómetros.

El tercer movimiento se produjo a las 21:43 y registró una magnitud de 3,3. Según el CSN, el epicentro se localizó a 25 kilómetros al oeste de Punta de Choros, mientras que su hipocentro se situó a 39 kilómetros de profundidad.

Alerta roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) de Chile declaró alerta roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico.

En Santiago de Chile se presentan intensas precipitaciones, granizadas y tormentas eléctricas que han provocado interrupciones en el suministro eléctrico y alteraciones en el funcionamiento del transporte público.

La declaración de alerta roja permite movilizar los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia, mediante la coordinación de los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

#SENAPREDRM Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico. https://t.co/orVpTqEvxg — SENAPRED (@Senapred) October 13, 2026

Según el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) más de 36 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región.

En paralelo, en medio de las intensas lluvias y granizadas, se reportó la inundación de la estación Manuel Montt, correspondiente a la Línea 1 del Metro de Santiago.

Respecto del funcionamiento del tren subterráneo, Metro informó que, debido a las condiciones climáticas que impiden el normal funcionamiento del servicio, las estaciones Los Leones y Salvador de la Línea 1 se encuentran disponibles únicamente como salida, mientras que Pedro de Valdivia se encuentra cerrada.

AHORA - RM ⚠️ Reportan deprendimiento de estructuras y objetos livianos por los aires desde Terminal Sur, comuna de Estación Central. ©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. https://t.co/9JtBMJiO0V — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 13, 2026

Las condiciones meteorológicas también han generado una emergencia en la comuna de Peñalolén, donde tres compañías de Bomberos de Ñuñoa trabajan en labores de salvamento en un paso bajo nivel afectado por las inundaciones.

ESTÁ PASANDO - RM ⚠️ Así se registró la caída de intenso granizo desde el Costanera Center, comuna de Providencia. ©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. https://t.co/RPyfKbpkc0 — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 13, 2026

Elaborado con información de Emol y La Tercera