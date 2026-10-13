Según el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile más de 36 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región. Foto: EFE/ Elvis González
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Redacción Gestión
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) de Chil

En Santiago de Chile se presentan intensas precipitaciones, granizadas y tormentas eléctricas que han provocado interrupciones en el suministro eléctrico y alteraciones en el funcionamiento del transporte público.

La declaración de alerta roja permite movilizar los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia, mediante la coordinación de los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Según el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) más de 36 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región.

En paralelo, en medio de las intensas lluvias y granizadas, se reportó la inundación de la estación Manuel Montt, correspondiente a la Línea 1 del Metro de Santiago.

Respecto del funcionamiento del tren subterráneo, Metro informó que, debido a las condiciones climáticas que impiden el normal funcionamiento del servicio, las estaciones Los Leones y Salvador de la Línea 1 se encuentran disponibles únicamente como salida, mientras que Pedro de Valdivia se encuentra cerrada.

Las condiciones meteorológicas también han generado una emergencia en la comuna de Peñalolén, donde tres compañías de Bomberos de Ñuñoa trabajan en labores de salvamento en un paso bajo nivel afectado por las inundaciones.

Elaborado con información de Emol y La Tercera

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