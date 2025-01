El saldo del flujo de dólares en Brasil en diciembre pasado fue negativo en US$ 24,314 millones, con lo que el país sufrió la mayor fuga de divisas en un mes desde que comenzó a medir el indicador en el 2008, informó este jueves el Banco Central.

Pese a que en diciembre ingresaron a Brasil US$ 1,728 millones por transacciones comerciales, los inversores retiraron del país US$ 26,042 millones en recursos que estaban en la bolsa de valores o aplicados en títulos financieros o referentes a ganancias y dividendos que multinacionales enviaron a sus matrices, según los datos del emisor.

¿Cuál es la causa de la fuga de dólares en Brasil?

La fuga de diciembre es atribuida por los operadores a las dudas de los inversores en la capacidad del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de reducir el abultado déficit fiscal del país, que hizo con que el real brasileño acumulara en el 2024 una depreciación del 27.35 % frente al dólar, su mayor caída desde el 2020.

Con la elevada salida de divisas en diciembre, Brasil cerró el 2024 con un saldo negativo en su flujo de dólares de US$ 15,918 millones, el tercer mayor para un año en su historia.

El resultado anual negativo en el 2024 tan solo fue inferior a los registrados en el 2019 (US$ 44,768 millones) y 2020 (US$ 27,923 millones).

El saldo negativo el año pasado lo provocó principalmente por la salida de recursos de la cuenta financiera.

Brasil registró en el 2024 ingresos de divisas en la cuenta financiera por US$ 589,989 millones y salidas por US$ 674,385, para un saldo negativo de US$ 84,396 millones.

En la cuenta comercial el saldo fue positivo en US$ 68,478 millones, como resultado de exportaciones por US$ 298,456 millones e importaciones por US$ 229,978 millones.

Depreciación del real

La depreciación del 27.35% del real en 2024 fue la mayor desde 2020 (-29.33%), cuando la moneda sintió los efectos negativos de la pandemia.

Pero la mayor parte de esa depreciación se produjo en noviembre y diciembre ante las dudas de los inversores en la política fiscal de Lula, lo que obligó al Banco Central a subastar en las dos últimas semanas del año cerca de US$ 33,000 millones de sus reservas en el mercado para intentar frenar la pérdida de valor de la moneda.

Desde que asumió su tercer mandato, en enero del 2022, Lula viene prometiendo reducir a cero el déficit fiscal primario de Brasil y hasta ahora no lo ha logrado.

El Congreso llegó a aprobar hace diez días un conjunto de medidas de ajuste fiscal presentadas por el Gobierno y con las que el Ministerio de Hacienda prevé alcanzar el déficit cero en dos años, pero los inversores lo consideraron como insuficiente.