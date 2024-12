El activo digital subió el jueves hasta un 6.1% a US$ 103,801 antes de cotizarse a US$ 102,707 a las 9:39 a.m en Londres. El mercado de las criptomonedas en general se ha disparado en aproximadamente US$ 1.3 billones desde la victoria electoral de Trump el 5 de noviembre en una plataforma que incluye un fuerte apoyo al sector de las criptomonedas.

Trump eligió a Paul Atkins para sustituir al presidente saliente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, que tomó medidas enérgicas contra los activos digitales después de que la caída del mercado en 2022 sacara a la luz prácticas fraudulentas y provocara costosas quiebras.

“Este es un rally de momentun”, dijo Jason Titman , director ejecutivo de la corredora de criptomonedas Swyftx. “Los volúmenes mundiales spot están por encima de los niveles pandémicos promedio y el nombramiento de Paul Atkins como presidente de la SEC no ha hecho más que aumentar el ambiente de carnaval”.

Paul Atkins. Foto: David Paul Morris/Bloomberg

El 22 de noviembre, el bitcóin estuvo a menos de US$ 300 de alcanzar los US$ 100,000, pero retrocedió sin perder de vista el nivel emblemático. Los partidarios de la criptomoneda ven la cifra de seis cifras como una validación de las controvertidas afirmaciones de que el bitcóin es un depósito de valor moderno y una cobertura frente al riesgo de inflación.

Para los críticos, el activo digital carece de cualquier valor fundamental y está demasiado expuesto a caprichos especulativos.

Bitcoin ha estado cerca de los 100,000 dólares durante las últimas dos semanas.

Alcanzar los US$ 100,000 es “un hito enorme para el token y la criptoindustria en su conjunto”, afirmó Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets, proveedor de liquidez para criptoderivados. “Esperamos un mayor impulso a partir de aquí para los próximos días”, añadió.

Demanda de ETF

Los fondos cotizados (ETF) estadounidenses de bitcóin han atraído una entrada neta de alrededor de US$ 32,000 millones este año, incluidos más de US$ 8,000 millones desde que Trump se convirtió en presidente electo, según muestran los datos recopilados por Bloomberg.

El volumen combinado de negociación de activos digitales y derivados relacionados en las bolsas centralizadas alcanzó un récord de más de US$ 10 billones el mes pasado, según CCData.

Trump ha prometido revertir la represión de la administración Biden sobre los activos digitales, establecer reguladores favorables y convertir a Estados Unidos en el centro mundial de las criptomonedas. El republicano incluso respaldó la idea de una reserva nacional estratégica de bitcóin, aunque existen dudas sobre si este último objetivo es factible.

Bitcoin finalmente supera los US$ 100,000 después de coquetear con un hito.

Trump solía ser un escéptico de las criptomonedas, pero dio un giro cuando el sector desplegó una campaña electoral para promover sus intereses.

“Los inversionistas deben recordar que un activo no sube en línea recta para siempre”, dijo Josh Gilbert, analista de mercado de eToro. “Las caídas del bitcóin son normales, pero parece que va a hacer falta algo grande para frenar el bitcóin ahora mismo”.