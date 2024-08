El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, envió una fuerte señal de moderación, o dovishness, tras la histórica volatilidad de los mercados financieros en Japón, al comprometerse a no subir las tasas de interés mientras los mercados estén inestables.

“Es necesario mantener la flexibilización actual por el momento”, señaló el vicegobernador del BoJ, durante una conferencia financiera en la ciudad de Hakodate, en el norte de Japón, en la que añadió: “El aumento de los tipos de interés en una situación de inestabilidad del mercado financiero no es una opción”, según declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Jiji.

Los comentarios de Uchida se producen tras los últimos desarrollos en la Bolsa de Tokio, que el lunes protagonizó su segunda peor caída porcentual de la historia, del 12.4% (y la mayor en puntos), la peor parada de Asia por los temores de recesión en Estados Unidos; mientras que un día después anotó su cuarta mayor alza, del 10.23%.

El yen se debilitó más de un 2% frente al dólar, los futuros de los bonos subieron y las acciones repuntaron inmediatamente después de sus comentarios, que fueron las primeras declaraciones públicas de un miembro del consejo del banco desde que éste subió las tasas el 31 de julio.

Tipo de cambio dólar/yen se desploma y abandona la tendencia alcista de este año.

Los precios de las acciones japonesas han experimentado enormes oscilaciones de precios durante la última semana. Los índices de referencia se hundieron para luego repuntar bruscamente. El Banco de Japón también influyó en los mercados de divisas, forzando el desarme de operaciones de carry trade de muchos fondos mundiales. El subdirector sugirió que el banco considerará cuidadosamente el estado de los mercados financieros en futuras decisiones sobre la política de tasas.

En cuanto a la reciente agitación, Uchida dijo que el catalizador fue la preocupación por las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos, y una corrección del yen por la última subida del Banco de Japón amplificó esos movimientos.

“Creo que la preocupación por la ralentización del crecimiento en Estados Unidos provocó los movimientos del mercado mundial”, dijo Uchida. “Dentro de eso, la subida de tasas del BOJ ayudó a corregir la debilidad del yen, y a medida que esa corrección avanzaba, probablemente llevó a que los precios de las acciones japonesas cayeran más que en otros países”.

Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón.

“Creo que sería prematuro asumir que no habrá una subida de las tasas de interés antes de finales de año basándonos en esta declaración, ya que dependerá de los mercados y de las tendencias económicas en Japón y Estados Unidos”, dijo Yuichi Kodama, economista del Instituto de Investigación Meiji Yasuda. “Creo que el Banco de Japón volverá a subir las tasas de interés antes de fin de año hasta el 0.5%”.

Los economistas encuestados el martes tras las sacudidas del mercado mantuvieron en su mayoría sin cambios sus perspectivas de subidas de tasas, y la mayoría espera otra subida para finales de año.

Los precios en los mercados de swaps muestran ahora sólo un 20% de probabilidad de una subida de 25 puntos básicos para la reunión de política monetaria de diciembre, frente a más del 60% al día siguiente de la medida de la semana pasada.

“Creo que el banco necesita mantener la relajación monetaria con la tasa de interés de política actual por el momento, ante la alta volatilidad en los mercados financieros y de capital en el país y en el extranjero”.

Shinichi Uchida

Uchida afirmó que las autoridades japonesas pueden permitirse esperar a que los mercados se calmen antes de tomar cualquier decisión.

“A diferencia del proceso de subidas de las tasas de interés oficiales en Europa y Estados Unidos, la economía de Japón no se encuentra en una situación en la que el banco pueda quedarse atrás si no sube la tasa de interés oficial a un ritmo determinado”, dijo Uchida. “Por lo tanto, el banco no subirá su tasa de interés política cuando los mercados financieros y de capitales sean inestables”.

Uchida es un veterano en políticas monetarias y estuvo muy involucrado en el diseño del programa de flexibilización monetaria del BOJ que se prolongó durante más de una década. Desempeña un papel destacado en el trazado del camino del gobernador Kazuo Ueda a la normalización monetaria. El BOJ puso fin a la política ultra flexible en marzo con su primera subida en 17 años.

En una conferencia de prensa celebrada por la tarde, Uchida trató de disipar dudas de que sus opiniones pudieran diferir de las del gobernador.

“No es que haya una diferencia entre el gobernador y yo, sino que la situación ha cambiado”, dijo Uchida. “Se está produciendo una volatilidad extrema en los mercados financieros, por lo que debemos ser más cautos si eso se incluye como parte de nuestra función de reacción política”.

El indicador del miedo en las bolsas japonesas aumenta a un nivel récord.

Uchida dijo que las autoridades tienen que vigilar cualquier impacto potencial sobre los precios y la economía en general procedente de los movimientos del mercado, y que la trayectoria de las tasas de interés de Japón podría cambiar en función de ese impacto.

Cabe señalar que el plan de seguir subiendo las tasas “está condicionado por la frase ‘si se cumplen las perspectivas de la actividad económica y los precios’. En este punto, los importantes movimientos de las cotizaciones bursátiles y de las tasas de cambio desde la semana pasada serían relevantes”, dijo.

“Como muestra el discurso dovish de Uchida, están buscando un nuevo comienzo”, escribió Toru Suehiro , economista jefe de Daiwa Securities en un informe el miércoles. Dicho esto, con las encuestas públicas mostrando una valoración generalmente positiva de la decisión de la semana pasada sobre las tasas, “el ciclo de subidas en sí mismo probablemente no ha terminado”, dijo.

Repercuciones

La plaza nipona permanecía inestable este miércoles y osciló entre una caída de hasta el 2.7% poco después de la apertura hasta una subida del 3,4 % durante el primer tramo de la negociación, tras los comentarios del vicegobernador del banco central nacional.

Las palabras de Uchida también repercutieron en el rendimiento del bono estatal a largo plazo, que bajó un 0.010 % hasta el 0.875 % en el mercado de futuros tras trascender los comentarios, así como en el mercado de divisas, donde el yen llegó a subir hasta los 147.49 unidades por dólar desde los 144.29 de horas previas.

Respecto al rumbo futuro de la política del BoJ, Uchida dijo: “Los grandes movimientos de esta semana en la Bolsa y el mercado de divisas influirán en el grado de los ajustes de la flexibilización monetaria en el futuro” y añadió que el BoJ observará con atención y “un grado extremadamente alto de nerviosismo” su desarrollo.

El banco central japonés optó en julio por una subida de 15 puntos básicos del tipo de interés a corto plazo, hasta colocarlo en el 0.25%, en la segunda subida de tasas que lleva a cabo este 2024 tras la de marzo, cuando puso fin a sus tasas negativas y acometió su primera alta del referencial en 17 años.

Los mercados buscan ahora pistas de potenciales alzas del BoJ para lo que resta de año, en medio de las especulaciones de que el banco central estadounidense acelere su ritmo de recortes por el temor a una desaceleración económica en ese país, un movimiento que acortaría distancias entres sus políticas monetarias.

Con información de Bloomberg y EFE

