Se está registrando una alta demanda en el segmento de lujo del mercado de viviendas de Singapur, y según Colliers International Group Inc., ello se debe al mayor interés de los ciudadanos de China continental.

Si bien algunos analistas del mercado han especulado que los disturbios en Hong Kong podrían estar impulsando las compras de propiedades en la ciudad-estado, parece que ese no es el caso.

“El aumento en las ventas de viviendas de lujo podría deberse a que más compradores de China buscan una alternativa a Hong Kong, mientras que otros podrían haber trasladado fondos de China después de que se devaluase el yuan”, dijo Tricia Song, directora de análisis de Singapur en Colliers. También agregó que el dólar de Singapur se percibe como más estable.

En los primeros nueve meses del año, los extranjeros compraron 315 apartamentos de lujo en la región central de Singapur, casi el mismo ritmo antes de que el Gobierno introdujera medidas de enfriamiento en julio de 2018. De ellos, 97 propiedades, o aproximadamente una tercera parte, fueron comprados por ciudadanos de China continental, que constituyen el mayor grupo de compradores extranjeros en Singapur.

Por otra parte, solo ocho apartamentos fueron adquiridos por ciudadanos de Hong Kong.

“Según los datos disponibles, no hemos visto ninguna prueba sólida que sugiera una afluencia importante de dinero de Hong Kong en propiedades residenciales de Singapur. Sin embargo, vemos que hay más interés chino, particularmente en casas de lujo”, dijo Song.

El Gobierno no desglosa datos de nacionalidad por valor de propiedad, pero las cifras muestran que, durante el mismo período, se vendieron 75 apartamentos por US$ 10 millones singapurenses (US$ 7.3 millones) o más, igualando la cifra total para 2010.

Los datos de precios de vivienda de la Autoridad de Nuevo Desarrollo Urbano publicados a principios de este mes mostraron que el coste de los apartamentos de lujo aumentaron un 2.9% en las regiones principales y centrales en el trimestre que terminó el 30 de septiembre, frente a un aumento del 2.3% en el trimestre anterior. En general, los precios residenciales aumentaron un 0.9%.