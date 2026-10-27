Antes de firmar el traspaso al London City Lionesses,Alexia Putellas ganó el triplete nacional con el Barcelona, liga, Copa de la Reina y Supercopa. Foto: EFE.
Antes de firmar el traspaso al London City Lionesses,Alexia Putellas ganó el triplete nacional con el Barcelona, liga, Copa de la Reina y Supercopa. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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La española Alexia Putellas, jugadora del London City Lionesses, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro. La atacante, ex del Barcelona, añadió a su palmarés su tercer entorchado después de los que consiguió en 2021 y 2022, y rompe el dominio de Aitana Bonmatí, que se había llevado los tres anteriores.

Putellas, que no estuvo en la terna el curso pasado debido a una lesión que le apartó la mayor parte de la temporada, ha vuelto a coronarse como la mejor en una temporada en la que marcó veinte goles y aportó catorce asistencias.

Antes de firmar el traspaso al London City Lionesses, la futbolista ganó el triplete nacional con el Barcelona, liga, Copa de la Reina y Supercopa, además de la Champions League, en la que las blaugrana derrotaron al Olympque de Lyon en la final.

Alexia Putellas (España) – FC Barcelona 2021 Fue la primera española en ganar el galardón, tras una temporada espectacular con el Barcelona, conquistando la Champions, Liga y Copa. Foto: AFP
Alexia Putellas (España) – FC Barcelona 2021 Fue la primera española en ganar el galardón, tras una temporada espectacular con el Barcelona, conquistando la Champions, Liga y Copa. Foto: AFP

Los 20 goles y las 14 asistencias de Alexia Putellas

Con España, Alexia participó en la victoria en la Liga de Naciones.

A nivel individual, fue designada mejor jugadora de Europa por la UEFA, incluida en el once ideal de la Champions y mejor jugadora de la Liga de Naciones.

Este es el sexto Balón de Oro para España, absoluta dominadora del galardón. Desde que se empezó a entregar en 2018, solo ha habido cuatro ganadoras, Alexia, Aitana, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.

Elaborado con información de EFE

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