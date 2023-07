Debido al bajo salario que perciben, los actores y guionistas realizaron una huelga en Hollywood, paralizando las grabaciones, las alfombras rojas, las giras previstas, entre otras actividades. Por ello, muchos programas de televisión y producciones fílmicas se encuentran en riesgo de ser cancelados.

Según informó The New York Times, los integrantes del sindicato y las grandes empresas tuvieron diferencias en cuanto a las ganancias que se estaban percibiendo con la venta de programas y películas que se emitían a través de la televisión por cable y las cintas de video.

¿Qué películas podrían ser canceladas por esta huelga indefinida?

“Ghostbusters 4”, “Mufasa: The lion king”, “Avatar 3″ y “Avatar 4″ son parte de SAG-AFTRA y sus integrantes mantenían un contrato desde el 2020. Según Internet Movie Database, estas películas también se ven afectadas con la huelga de actores y guionistas.

“Deadpool 3″, “Beetlejuice” y el musical “Wicked” de Ariana Grande y Cynthia Erivo también. A pesar de que los guiones ya están hechos, la huelga de artistas frenará la producción y postergará más tiempo la fecha de estreno.

“En una semana normal, en esta época del año habría docenas de proyectos de televisión con guion en marcha. Pero no tenemos filmaciones esta semana”, indicó FilmLA, agencia que mostró una caída del 64% de los permisos de filmación en Los Ángeles.

En el caso de “Haunted Mansion”, “Teenage Mutant Ninja Turtles” y ”A Haunting In Venice” retrasarán su fecha de estreno, ya que el público iba a poder verlas en las salas de cine este año.

El guión de Deadpool ya estaba listo, pero las grabaciones tienen dificultades por la huelga de actores. Foto: Marvel

¿Qué sucederá con las series televisivas?

Según Warner Bros Discovery, el inicio de la huelga de actores había afectado mínimamente los proyectos que tenía con HBO, como la serie “House of the dragon”, puesto que los guiones estaban completos. Sin embargo, cuando los actores se sumaron a esta manifestación, se vio que no todos los guiones redactados podrán interpretarse.

El spin-off de “Game of thrones”, la segunda temporada de “The sandman” y la cuarta temporada de “Slow horses”, la última temporada de “Stranger Things”, “The Last of Us y Yellowjackets”, sufrirán algunos retrasos.

La sexta temporada de "Stranger things" se retrasará debido a la huelga de actores en Hollywood. Foto: Netflix