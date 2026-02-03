Banco Santander SA, el mayor grupo bancario español, acordó adquirir Webster Financial Corp. en una operación que valora a la entidad con sede en Estados Unidos en US$ 12,200 millones.

“Esta operación une dos entidades muy complementarias y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades de Santander en Estados Unidos, al tiempo que refuerza los productos, la tecnología y los servicios disponibles para los clientes de ambas entidades”, destacó este martes el banco español.

Santander destacó que esta adquisición equivale aproximadamente al 4% de sus activos totales y sitúa a la entidad resultante de la operación “entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas” de Estados Unidos.

La adquisición pone de relieve el creciente apetito por fusiones y adquisiciones de la presidenta ejecutiva Ana Botín.

La presidenta del banco, Ana Botín, destacó que esta operación es “estratégicamente clave” para el negocio de Santander en Estados Unidos.

El banco español pagará una contraprestación total de US$ 75 por acción en efectivo y acciones por Webster, según un comunicado difundido el martes que confirmó una información de Bloomberg News.

Las acciones de Webster habían subido alrededor de un 11% en las operaciones en Nueva York durante los últimos 12 meses antes de que la cotización fuera suspendida el martes, lo que daba a la compañía un valor de mercado de aproximadamente US$ 10,600 millones.

Crecer en EE.UU.

La adquisición pone de relieve el creciente apetito por fusiones y adquisiciones de la presidenta ejecutiva Ana Botín. Botín, que lleva más de 11 años en el cargo, se ha centrado durante mucho tiempo en reforzar las reservas de capital de Santander y en evitar grandes transacciones. Sin embargo, las acciones del banco más que duplicaron su valor el año pasado, lo que facilitó la realización de operaciones.

Además, la reciente venta por € 7,000 millones (US$ 8,300 millones) de una participación del 49% en su filial polaca a Erste Group Bank AG, de Austria, deja a Santander con recursos para gastar. Está previsto que utilice parte de esos ingresos para pagar por el banco británico TSB, que acordó comprar a Banco Sabadell SA en julio.

Las acciones de Santander han subido considerablemente durante el último año.

Con sede en Connecticut, la presencia de Webster en la Costa Este abarca el noreste de Estados Unidos, desde el área metropolitana de Nueva York hasta Rhode Island y Massachusetts, con casi 200 sucursales.

Webster atiende a clientes comerciales y minoristas y también ofrece servicios financieros para el sector de la salud, según su sitio web. El grupo cuenta con más de US$ 80,000 millones en activos, de acuerdo con una presentación corporativa del cuarto trimestre.

El mayor banco de España lleva años buscando crecer en EE.UU. Ha sumado personal, incluso en su división de banca de inversión, y ha lanzado una nueva oferta digital para clientes minoristas. La entidad mantiene desde hace tiempo un importante negocio de financiación de automóviles en el país.

Santander tiene previsto celebrar un día del inversionista para presentar nuevos objetivos financieros el 25 de febrero.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP