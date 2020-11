Después de más de tres años en el mercado, una mansión de Beverly Hills ofrecida por un precio inicial de US$100 millones se ha vendido a menos de la mitad de ese precio.

La casa de 1,900 metros cuadrados, denominada “Opus” en una llamativa campaña de marketing, se ha vendido esta semana por US$ 48.4 millones, incluidos muebles, según un informe de Multiple Listings Service. Es la propiedad de lujo de Los Ángeles más reciente en aplicar un gran descuento durante una pandemia que ha ahuyentado a compradores extranjeros y alejó a los inversores fuera del estado.

El mercado es particularmente difícil para las casas construidas por promotores con altas expectativas de precios que a menudo han demostrado ser poco realistas.

“Para empezar nunca valía ese precio”, dijo Jonathan Miller, presidente de la tasadora Miller Samuel, sobre la etiqueta original de Opus de US$ 100 millones. “Las propiedades de gama alta se están moviendo, pero no se mueven las que llevan precios desconectados del mercado”.

Las casas de promotores con precios de venta altísimos son atípicas incluso dentro del mercado de lujo, donde el diferencial de precios de oferta y demanda se ha reducido, las propiedades reciben numerosas ofertas, el tiempo en el mercado se ha desplomado y otras lecturas indican una escasez de oferta, según Miller.

La demanda de propiedades de lujo ha aumentado a nivel nacional -en Los Ángeles, sur de Florida, los Hamptons y Greenwich, Connecticut- dijo. Pero las casas de promotoras con un precio superior a US$ 100 millones generalmente se mueven a la mitad o menos del precio de venta, si es que se venden.

“Hay una gran diferencia entre lo que los propietarios están dispuestos a vender y lo que los compradores están dispuestos a pagar”, dijo Mauricio Umansky, director ejecutivo de la Agencia, sobre los promotores de casas de lujo.

Incluso los vendedores de casas para residencia han tenido que reducir sus expectativas de precios. Antes de ir a prisión por su participación en el escándalo universitario del 2019, la actriz Lori Loughlin vendió su mansión de Bel Air por US$ 18.75 millones, una reducción de casi el 50% frente a los US$ 35 millones que buscaba originalmente.

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi pedían US$ 40 millones por su casa en Montecito, la cual se vendió por US$ 33.3 millones. El cofundador de Uber Technologies Inc., Travis Kalanick, compró su mansión Bel Air de US$ 43 millones con un descuento del precio de 42% este año.

Las mansiones de promotoras de Los Ángeles no lograban alcanzar precios altísimos incluso antes de la pandemia. Una gran casa construida por el magnate de los bolsos Bruce Makowsky se vendió el año pasado por US$ 94 millones, un descuento del 62% frente su precio inicial de US$ 250 millones.

Campaña picante

Opus, de siete dormitorios y 11 baños, fue construida por el exproductor de películas Nile Niami, quien se convirtió posteriormente en promotor inmobiliario, conocido por sus ambiciosos proyectos con precios astronómicos. Inicialmente llegó al mercado con una campaña publicitaria que incluía un vídeo bastante explícito de mujeres en su mayoría desnudas en diferentes partes de la casa. Incluía una foto de cuatro mujeres cubiertas con pintura dorada que posaban alrededor de un Lamborghini dorado.

Desde el lanzamiento del vídeo hace más de tres años, el precio de la casa se ha reducido varias veces, más recientemente a US$ 59.95 millones. El comprador fue Bin Fen Cheng, un inversor inmobiliario local, según informes publicados.

Niami actualmente está terminando “The One”, la mayor residencia privada, y más costosa, de Estados Unidos, que se ofrece por US$ 500 millones y cuenta con una discoteca, cuatro piscinas, una bolera y vistas de Los Ángeles de 360 grados.