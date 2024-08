“No creo que veamos nada antes de setiembre”, dijo Solomon en una entrevista para un próximo episodio de The David Rubenstein Show: Peer to Peer Conversations. “La economía saldrá a flote y probablemente no veamos una recesión”.

Los inversionistas aumentaron las apuestas a que los responsables de la política monetaria actuarían antes de su reunión habitual de setiembre, después de que las bolsas de todo el mundo se desplomaran y de que los datos de empleo del viernes mostraran que la economía estadounidense se debilitaba más de lo esperado. Los mercados de derivados reflejaron en un momento dado el lunes una probabilidad del 60% de que la Fed recortará las tasas dentro de una semana.

Esas apuestas muestran ahora que los inversionistas ven pocas posibilidades de que el banco central estadounidense reduzca las tasas antes de setiembre, pero siguen esperando un recorte de medio punto en la reunión que finaliza el 18 de setiembre.

“En base a los datos económicos que estamos viendo ahora y a los mensajes de la Reserva Federal, creo que es probable que veamos uno o dos recortes en otoño (boreal)”, dijo Solomon.

El director ejecutivo dijo que los mercados se habían visto sacudidos por la decisión adoptada la semana pasada por el banco central de Japón de subir los costos de endeudamiento de ese país. La medida obligó a muchos inversionistas a deshacer sus operaciones de carry trade, en las que piden prestado a tasas bajas en Japón y compran activos de mayor rendimiento en otros países. Según los estrategas de JPMorgan Chase & Co., el yen sigue infravalorado, por lo que aún queda margen de maniobra.

Según Solomon, muchos inversionistas también contaban con un aterrizaje suave de la economía estadounidense, una previsión que ahora algunos están cubriendo tras los datos de empleo de la semana pasada.

“No fue un informe de empleo horrible, simplemente fue peor de lo que la gente esperaba”, señaló Solomon en la entrevista.

Probabilidades de recesión

Solomon ha dicho anteriormente que el mercado era demasiado optimista sobre el ritmo de los recortes, e incluso sugirió en mayo que la Fed todavía podría optar por no hacer ningún recorte este año, una opinión que ha moderado desde entonces. Los economistas de Goldman aumentaron la probabilidad de una recesión en Estados Unidos el año que viene del 15% al 25%.

A medida que el mercado se reoriente a los nuevos datos económicos y a las expectativas revisadas de lo que vendrá de los bancos centrales, las convulsiones se dejarán sentir durante un poco más de tiempo, según el CEO de Goldman, de 62 años.

“Creo que estamos experimentando una corrección después de una racha muy fuerte en los mercados, y eso puede ser saludable”, dijo Solomon. “Creo que vamos a ver más volatilidad a corto plazo. Ha sido una corrección bastante grande y significativa”.

