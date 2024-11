El déficit comercial de Estados Unidos aumentó en setiembre más de lo esperado, marcando la cifra más alta en dos años, según datos del Departamento de Comercio divulgados el martes.

La mayor economía del mundo registró un alza del déficit comercial de 19.2%, a US$ 84,400 millones en setiembre, muy por encima de los 74,000 millones anticipados por los analistas, según el consenso publicado por la firma briefing.com.

El aumento de las importaciones en un 3% se produjo en vísperas de la temporada de vacaciones de fin de año. Algunos analistas aseguraron anteriormente que las empresas iban a comprar más productos extranjeros ante la incertidumbre que provoca la celebración de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Los colegios electorales abrieron a primera hora del martes para unos comicios muy reñidos entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, quien de ser electo prometió un aumento drástico de los aranceles, en particular a las importaciones procedentes de China y México.

En agosto, el déficit comercial revisado fue de US$ 70,800 millones, según el Departamento de Comercio. El déficit de comercio exterior de Estados Unidos subió un 11.8% en los primeros nueve meses del año

El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios subió un 11.8% en los nueve primeros meses del año, frente al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en US$ 660,579 millones, informó este martes la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

Las exportaciones aumentaron 84,700 millones, un 3.7%, mientras que las importaciones subieron US$ 154,400 millones, un 5.3%, en este periodo del año.

A nivel mensual, en setiembre el déficit de bienes y servicios aumentó un 19.2%, hasta los US$ 84,400 millones, el registro más alto en 30 meses, con las exportaciones cosechando una caída de un 1.2%, hasta los US$ 267,900 millones, y las importaciones un crecimiento del 3%, hasta los US$ 352,300 millones.

El aumento de las importaciones refleja la fuerza con la que se mantiene el consumo en Estados Unidos con un aumento de las importaciones de bienes de consumo en alrededor US$ 4,000 millones, la mayor subida en casi dos años.

El aumento del déficit de bienes y servicios en setiembre refleja un crecimiento del saldo negativo en bienes de US$ 14,200 millones, hasta 109,000 millones, y un aumento del superávit de servicios de 600 millones, hasta 24,600 millones.

En la media de los tres últimos meses, una medida utilizada por los economistas para determinar la tendencia, el déficit promedio de bienes y servicios aumentó US$ 3,800 millones, hasta 78,000 millones.

Las exportaciones medias subieron US$ 900 millones, hasta 268,500 millones, en setiembre, mientras que las importaciones medias crecieron US$ 4,700 millones, hasta 346,600 millones, dicho mes.

Gran parte del aumento de las importaciones se debió a que los importadores se adelantaron a la esperada huelga de estibadores de octubre en los puertos de la costa este y el Golfo de México y adelantaron envíos, aunque finalmente el parón se prolongó solo tres días.

En términos interanuales, el déficit medio de bienes y servicios aumentó US$ 15,900 millones respecto a los tres meses que finalizaron en setiembre de 2023.

De nuevo a nivel mensual, en setiembre las exportaciones de bienes disminuyeron US$ 3,200 millones, hasta 176,000 millones.

Más detalladamente, las de bienes de equipo disminuyeron US$ 1,900 millones; las de aeronaves civiles cayeron otros 1,700 millones; los bienes de consumo disminuyeron US$ 1,400 millones; y los compuestos, preparados y derivados farmacéuticos cayeron US$ 2,000 millones, entre otros.

Además, las exportaciones de suministros y materiales industriales cayeron 1,400 millones y las de petróleo hicieron lo propio en 1,300 millones.

Las exportaciones de servicios disminuyeron menos de US$ 100,000 millones, hasta 91,900 millones, en setiembre.

En cuanto a las importaciones de bienes aumentaron US$ 10,900 millones, hasta 285,000 millones en setiembre. De forma desglosada, aumentaron 4,000 millones las importaciones de bienes de consumo, 1,900 millones los preparados farmacéuticos, 2,800 millones los bienes de equipo, 1,000 millones los terminales informáticos y 800 millones creció la importación de semiconductores.

Asimismo, las importaciones de vehículos, piezas y motores aumentaron US$ 1,200 millones; y los turismos, otros 900 millones.

Por su parte, las importaciones de servicios disminuyeron US$ 600 millones, hasta 67,300 millones, en setiembre.

Por regiones, las cifras de comercio exterior en setiembre muestran un superávit con la región Suramérica-Centroamérica de US$ 3,500 millones; con Países Bajos, 3,200 millones; Hong Kong, US$ 2,200 millones; y Reino Unido, US$ 1,400 millones, principalmente.

Se registraron déficits en el cómputo general de transacciones con China (-US$ 26,900 millones), la Unión Europea (-23,800 millones), México (16,000 millones), Taiwán (7,000 millones) y Canadá (US$ 5,700 millones), entre otros.

Con información de AFP y EFE