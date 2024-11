Los directores ejecutivos, que por meses habían evitado contestar preguntas sobre un posible cambio en el poder de Estados Unidos, ahora enfrentan un nuevo orden en las salas de juntas y en las conferencias de resultados, donde los inversionistas tratan de valorar el efecto de una victoria de Trump.

En una llamada para comentar los resultados trimestrales de la empresa noruega de almacenamiento y transporte de productos químicos Odfjell SE, un analista preguntó por el impacto de que Trump se convirtiera en el próximo presidente de Estados Unidos: “¿Qué significará eso para sus mercados?”

El director ejecutivo Harald Fotland respondió con una advertencia: “Veremos más proteccionismo, y eso podría ser un problema para las exportaciones fuera de Estados Unidos”.

Podría haber una ligera reducción de las actividades de Odfjell en Estados Unidos, dijo Fotland , y también espera que Trump revierta parte de la Ley de Reducción de la Inflación, que incluye incentivos que han atraído inversiones masivas en energía verde a Estados Unidos. “Eso, por supuesto, no es bueno para el planeta, pero podría ser bueno para Europa, que está luchando un poco debido a esa ley”.

Los aranceles también estaban en la mente de Shinji Aoyama , vicepresidente ejecutivo del fabricante de automóviles japonés Honda Motor Co. Los nuevos gravámenes a los vehículos importados a Estados Unidos desde México, como ha impulsado Trump, “tendrían un gran impacto”, dijo Aoyama en una sesión informativa sobre resultados. “No podemos permitirnos no pensar en ello”.

Las acciones de Honda cayeron el miércoles en Tokio, mientras que las de Tesla Inc, liderada por Elon Musk, uno de los principales partidarios de Trump, subían.

El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante un evento en la noche de las elecciones en el Centro de Convenciones de West Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 6 de noviembre de 2024. Foto: Jim WATSON / AFP

En Alemania, BMW AG y Porsche AG encabezaban las bajas entre los fabricantes de automóviles ante la preocupación de que Trump aumente los aranceles sobre los vehículos importados de la región. La elección “marca el comienzo del momento económico más difícil” en la historia de posguerra de Alemania, dijo Moritz Schularick , presidente del Instituto Kiel para la Economía Mundial.

Algunos ejecutivos trataron de adoptar un tono diplomático: Cuando se le preguntó cómo afectaría una presidencia de Trump al fabricante de chocolate suizo-belga Barry Callebaut AG, el CEO Peter Feld dijo que la compañía continuará sirviendo a los clientes en Estados Unidos “quienquiera que esté a cargo”, y que el cambio de liderazgo “no cambiará ninguno de los compromisos que tenemos”.

El director financiero de Marks & Spencer Group Plc, Jeremy Townsend , dijo en una conferencia de resultados el miércoles que el minorista británico está “bastante bien cubierto” para una presidencia de Trump.

Ejecutivos de Siemens Healthineers AG, el fabricante alemán de equipos de imagen médica, esbozaron un enfoque similar.

En lo que respecta a los aranceles sobre el comercio Estados Unidos-China, “estamos muy, muy bien posicionados porque básicamente tenemos una fábrica gemela establecida. Podemos suministrar de China a China y a Estados Unidos desde EE.UU. y desde Europa”, afirmó el CEO Bernd Montag .

