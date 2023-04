Hijo de una larga estirpe de militares y descrito como un patriota por sus amigos, Jack Teixeira es el improbable protagonista del mayor escándalo de espionaje que sacude Estados Unidos en décadas.

En caso de ser hallado culpable de filtrar decenas de documentos secretos, este guardia nacional de bajo rango, que obtuvo un acceso reservado a información sensible desde joven, podría enfrentar una larga condena.

El retrato hecho en medios estadounidenses por sus conocidos es más el de un joven ingenuo que quería impresionar a sus amigos que el de un lanzador de alertas decidido a desvelar los secretos de Estados Unidos.

El joven de 21 años, originario de la pequeña ciudad de Dighton, en el sur de Massachusetts, se enlistó en la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea en septiembre de 2019.

Según documentos judiciales que citan registros del gobierno, Teixeira alcanzó el rango de aviador de primera clase - el tercero más bajo para el personal alistado de la fuerza aérea - en mayo de 2022.

Es un experto en comunicación y tecnología destacado en la base de la Guardia Nacional Aérea de Otis, en Cape Cod, a unos 110 kilómetros al sur de Boston.

En febrero de este año, Texeira era oficial de operaciones de ciberdefensa, dijo un agente del FBI en una declaración jurada difundida el viernes.

Según el agente especial Patrick Lueckenhoff, “como era requerido para su cargo, Teixeira disponía de una autorización de seguridad de alto secreto que le fue concedida en 2021″.

Además de esta autorización, Teixeira también mantenía “acceso sensible compartimentado (SCI en inglés) a otros programas altamente clasificados”.

SCI es información con altas restricciones. Para acceder a ella, Teixeira debió haber aceptado “proteger correctamente” la información y no revelarla a personas sin acceso privilegiado.

También debe haberse comprometido a no sacarla de “instalaciones de almacenamiento no autorizadas” o guardarla en “lugares no autorizados”, señala la declaración jurada.

La acusación asegura que Teixeira comenzó a postear información clasificada en un chat grupal de la plataforma en línea Discord alrededor de diciembre del año pasado.

El objetivo del grupo era el de “discutir asuntos geopolíticos y guerras actuales e históricas”.

Teixeira es acusado de publicar primero párrafos de textos de los documentos clasificados antes de comenzar a postear fotografías de los mismos.

LEA TAMBIÉN: Cuánto se debe ganar para vivir cómodo en Estados Unidos

Solitario

El gobierno asegura que los registros informáticos muestran que Teixeira accedió a un documento sobre el movimiento de tropas en la guerra entre Rusia y Ucrania un día antes de que el contenido fuera publicado en línea.

Un amigo dijo a The Washington Post que Teixeira no quería socavar la seguridad nacional de Estados Unidos, sino educar a los miembros más jóvenes del grupo en línea.

“Amaba a Estados Unidos, pero simplemente no confiaba en su futuro”, declaró la persona citada en el periódico.

Otros miembros del grupo agregaron que Teixeira compartió bromas racistas y antisemitas.

Teixeira proviene de una familia con décadas de servicio militar. Su padrastro pasó 34 años en la misma unidad que su hijo, mientras que la madre de Teixeira trabajó para oenegés que apoyan a los militares veteranos, según el mismo medio.

Amigos le contaron a The Washington Post que Teixeira es patriótico, católico devoto y libertario, y que tiene interés en las armas.

Excompañeros precisaron a CNN que a veces se vestía de camuflaje para ir a la escuela.

“Era más bien solitario, y su fascinación por la guerra y las armas alejaron de él a mucha gente”, dijo uno de ellos.

Fuente: AFP

LEA TAMBIÉN: ¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí. ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.