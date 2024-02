The Tent Partnership for Refugees, fundada por el magnate del yogur Hamdi Ulukaya, atrajo al programa a empresas de una amplia gama de sectores, desde Marriott International, Inc. hasta Hyatt Hotels Corp., DHL Group, Dow Chemical, Pfizer Inc., entre otras.

Empresas mexicanas como la matriz de la embotelladora de Coca-Cola FEMSA SAB, la cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui SA y el operador de franquicias Alsea SAB también serán parte de la iniciativa.

Venezolanos, cubanos, haitianos y otros se encuentran entre la población de migrantes que buscarían contratar, indicó la organización el miércoles en un comunicado.

El plan es que las empresas contraten al menos 10,000 inmigrantes en los próximos años, dijo Gideon Maltz , director ejecutivo de Tent, en una entrevista con Bloomberg. La organización quiere que el Gobierno mexicano facilite la obtención de permisos de trabajo.

“Trabajamos con algunos de los empleadores más grandes de México y lo que cada uno de ellos dice es que no pueden encontrar suficientes personas para cubrir los puestos de trabajo”, dijo Maltz .

El proceso de contratación apunta a brindar estabilidad económica a los migrantes en México, muchos de los cuales ingresan al país inicialmente con la idea de llegar a Estados Unidos. El Gobierno mexicano ha ofrecido contratar a algunos para ayudar a completar obras públicas, pero muchos enfrentan barreras para acceder al empleo formal en el sector privado. Con el tiempo, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) intentaría ampliar el programa para permitir que los inmigrantes postulen para ser contratados directamente desde sus países de origen.

“Consideramos que esta es la asociación público-privada ideal, por lo que, en lugar de que los Gobiernos simplemente brinden asistencia extranjera tradicional para el desarrollo, se busca apoyo gubernamental para programas de capacitación que permitan a los migrantes conseguir un trabajo, o programas que les permitan realizar entrevistas de manera más efectiva, o crear un CV, o saber cómo acceder a la fuerza laboral”, dijo la directora general de la OIM, Amy Pope , en una entrevista con Bloomberg.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, se reunió con Pope y discutió formas de integrar a los inmigrantes al mercado laboral, según un comunicado publicado el miércoles por la oficina mexicana. Una instalación respaldada por la ONU que se planea para el estado de Chiapas podría ser un lugar en el que se pueda evaluar a los inmigrantes para ver si pueden ser contratados para algunos de los trabajos ofrecidos por las empresas de la red, dijo Pope, sin dar detalles.

En 2023, el Gobierno mexicano reportó la presencia de 700,000 extranjeros en el país sin autorización. Estados Unidos ha presionado a México para que reduzca el número de migrantes que viajan a la frontera sur de Estados Unidos, un tema que se ha convertido en un punto álgido en las elecciones presidenciales de este año.