Los resultados de la votación no coinciden con los datos independientes que EE.UU. ha visto, incluidas las encuestas a la salida de las urnas, lo que implica que el resultado oficial puede no reflejar cómo votó realmente la gente, según los funcionarios, que hablaron con los periodistas bajo la condición de no ser identificados.

La comunidad internacional ha criticado a Maduro por impedir que muchos candidatos de la oposición se presenten, incluida la exlegisladora y líder de la oposición, María Corina Machado. Unas elecciones limpias son una condición para que EE.UU. retire las sanciones a la industria petrolera venezolana. Los funcionarios dijeron que EE.UU. no está considerando actualmente revocar retroactivamente las licencias de petróleo y gas existentes.

Mientras que la autoridad electoral del país dijo que Maduro derrotó a su rival Edmundo González, una encuesta de salida realizada por la firma estadounidense Edison Research, dio la victoria a González por más de 30 puntos porcentuales. Maduro ha dicho que los resultados de las encuestas se retrasaron debido a un ciberataque y el lunes acusó a Machado de sabotaje electoral.

El secretario de Estado, Antony Blinken, y el Consejo de Seguridad Nacional había señalado anteriormente “serias preocupaciones” sobre los resultados.

“Todavía hay algunos recuentos en curso y queremos respetar ese proceso”, dijo el titular del NSC, John Kirby. “No me adelantaré a una decisión que no se ha tomado aquí en términos de consecuencias. Vamos a reservar nuestro juicio hasta que veamos la tabulación real de los resultados”, dijo el lunes.

