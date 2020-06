Amazon.com Inc. enfrenta una querella formal por monopolio de la Unión Europea, que podría allanar el camino para multas masivas o cambios en el modelo comercial de Amazon.

Los reguladores de la Unión Europea enviarán una declaración de cargos dentro de las próximas semanas, en medio de preocupaciones de que el gigante estadounidense pueda estar engañando a pequeños comerciantes que venden en su mercado, según una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato.

Se espera que la querella presente evidencia de los investigadores sobre el posible uso indebido de Amazon de los datos de los comerciantes en la plataforma de ventas en línea.

El minorista en línea más grande del mundo es una de varias plataformas tecnológicas que enfrentan un intenso escrutinio del poderoso organismo de control de la competencia de la Unión Europea. Los reguladores están lidiando por definir cómo actuar contra las grandes empresas en línea que pueden operar de forma engañosa cuando establecen las reglas de una plataforma que también alberga a sus rivales.

Funcionarios de la Unión Europea han interrogado a los comerciantes en línea durante el último año y medio para tener claridad de cómo Amazon compite para obtener compras en el sitio web que les indica a los usuarios si pueden comprar un producto de Amazon o de un minorista que utiliza Amazon Marketplace.

Como operador de la plataforma, Amazon recopila datos sobre productos exitosos y la demanda de los usuarios que pueden ayudarlo a adelantarse a los vendedores más pequeños. También cada vez está impulsando más sus productos de marca propia que son similares a los más vendidos ofrecidos por otros.

El Wall Street Journal informó anteriormente que la UE enviaría una declaración de cargos la próxima semana o la semana siguiente. Amazon se negó a comentar sobre el tema. La oficina de prensa de la comisión declinó hacer comentarios más allá de confirmar que la investigación está en curso.

Las investigaciones antimonopolio de la Unión Europea no siempre han abierto el camino a una mayor competencia. Los rivales más pequeños de Google se quejan de que la compañía no ha tenido que ceder mucho a pesar de una década de investigaciones de la Unión Europea y multas de US$ 9,000 millones.

Los reguladores están buscando nuevos poderes antimonopolio que puedan ordenar cambios sin multas y están buscando reglas para las llamadas plataformas gatekeeper que podrían frenar el poder de las grandes empresas de tecnología.

Google, Facebook Inc. y Apple Inc. también han atraído la atención de la Unión Europea sobre cómo podrían dirigir a los usuarios a sus propios servicios por sobre los de sus competidores.