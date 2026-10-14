Como ocurre todos los meses, las personas que reciben pagos del Seguro Social están pendientes de la fecha en que verán ese dinero en su cuenta. En octubre, el calendario vuelve a distribuir los depósitos según el día de nacimiento y el tipo de beneficio, de modo que algunos cobran al inicio del mes y otros deben esperar hasta los miércoles siguientes. En esta nota te contamos qué grupo está programado para el depósito de este miércoles 14 y cómo calcular el monto exacto.

Resulta clave revisar el calendario con tiempo y saber exactamente cuándo te toca, para planificar tus gastos y evitar quedarte sin dinero a mitad de mes (Foto AP/Jenny Kane)

LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIRÁN SU DEPÓSITO ESTE MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE

El miércoles 14 de octubre recibirán su depósito del Seguro Social las personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes que cobran beneficios de jubilación, incapacidad o sobrevivientes bajo el calendario regular posterior a mayo de 1997.

Así se organiza el cobro del 14 de octubre:

La SSA organiza los pagos mensuales en tres miércoles, según el día de nacimiento del beneficiario.

El depósito del miércoles 14 de octubre corresponde al primer grupo: personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Incluye jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes (RSDI) cuyas prestaciones comenzaron después de mayo de 1997 y que no reciben cheques en la fecha fija del 3 de cada mes.

ASÍ PUEDES CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO

Lo primero que debes saber es que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores:

Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.

La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).

El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

De esta manera puedes calcular tu pago exacto

Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).

Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.

Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

¿Y EL RESTO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SSA?

Para el resto de los beneficiarios, hay un calendario para el mes de octubre que detallamos en la siguiente tabla:

FECHA DE PAGO BENEFICIARIOS Miércoles 21 de octubre Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes Miércoles 28 de octubre Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

Como se puede apreciar, la SSA distribuye los pagos a lo largo del mes, en lugar de enviarlos todos el mismo día, debido a la gran cantidad de beneficiarios.

En la mayoría de los casos, la fecha de cobro se determina según el día de nacimiento. No obstante, ciertos grupos tienen un cronograma distinto, como quienes empezaron a recibir beneficios de jubilación, conyugales o de sobreviviente antes de mayo de 1997.

También siguen fechas especiales quienes reciben a la vez pagos del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), ya que esos depósitos se realizan en días diferentes.

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