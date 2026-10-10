Como cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA) realiza el pago de beneficios a los jubilados siguiendo un cronograma establecido. Teniendo en cuenta que millones de personas dependen de estos ingresos para cubrirgastos del hogar, pagar deudas, comprar alimentos y medicamentos, entre otras necesidades básicas, te damos a conocer quiénes podrían recibir hasta US$5,181 el 14 de octubrey qué hacer si el depósito no llega en el día previsto. De esta forma podrás organizar mejor tu presupuesto y planificar con más precisión el uso de esos fondos.

Cada mes la SSA deposita los pagos a sus beneficiarios (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿QUIÉNES COBRAN HASTA US$5,181 DEL SEGURO SOCIAL EL 14 DE OCTUBRE?

El miércoles 14 de octubre de 2026 le corresponde cobrar hasta US$5,181 de Seguro Social al primer grupo de beneficiarios, es decir, a quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes . Pero no todos recibirán esa cifra, sino solamente quienes se jubilaron a los 70 años.

Para entenderlo mejor, te comentamos que el monto que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

Edad de jubilación Monto a recibir A los 62 años Hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación) Hasta US$4,152 A los 70 años Hasta US$5,181

Pero ¿cómo se llega al cheque máximo de US$5,181?

El monto de US$5,181 es el beneficio máximo para 2026, pero solo lo alcanza quien cumple los siguientes requisitos:

Historial laboral.

Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)

Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.

En resumen:

El monto mensual de la jubilación varía en función de tres factores: tu historial laboral, cuánto ganaste a lo largo de tu vida y la edad a la que empiezas a cobrar el beneficio; por lo tanto, puedes solicitarlo desde los 62 años, aunque eso reduce la cantidad que recibes.

Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

¿CÓMO ES EL CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL?

Los pagos del Seguro Social para la mayoría de los beneficiarios se hacen los miércoles, según el día en que naciste.

Miércoles de pago ¿Quiénes cobran? Segundo miércoles Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes Tercer miércoles Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes Cuarto miércoles Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda que debes tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO

Feriados o fines de semana: cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original.

cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.