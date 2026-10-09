La Administración del Seguro Social establece fechas específicas para enviar los pagos mensuales, las cuales varían de acuerdo con el tipo de beneficio de cada persona. Por ello, al consultar el calendario de octubre, algunos beneficiarios podrían preguntarse por qué recibirán su depósito el día 30, una fecha que no corresponde a todos. En seguida, te explicamos quiénes recibirán ese pago y cuál es el motivo de este cambio en la programación.

El pago del 30 de octubre ha generado dudas en los beneficiarios (Foto: Magnific / Imagen referencial)

¿POR QUÉ EL 30 DE OCTUBRE ALGUNOS BENEFICIARIOS RECIBIRÁN UN PAGO DEL SEGURO SOCIAL?

La razón por la que algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán un depósito el 30 de octubre es que, en realidad, corresponde al SSI de noviembre de 2026 (Supplemental Security Income o Seguridad de Ingreso Suplementario, en español).

Los pagos de este programa suelen entregarse el primer día de cada mes. Sin embargo, como el 1 de noviembre cae en domingo, la Administración del Seguro Social (SSA) adelanta el depósito al día hábil anterior: el viernes 30 de octubre.

Por lo tanto, no se trata de dinero adicional ni de un pago extra, sino del beneficio de SSI correspondiente a noviembre, entregado de forma anticipada. Debido a este ajuste, no habrá un depósito regular de SSI el 1 de noviembre y los beneficiarios deberán esperar hasta diciembre para recibir el siguiente pago.

¿QUÉ MONTOS PUEDEN RECIBIR?

El pago mensual básico de SSI en 2026 es el mismo en toda la nación. La cantidad según la SSA es:

US$994 para una sola persona

US$1,491 para una pareja

Pero no todas las personas reciben el mismo monto, pues dependerá de algunos factores. Por ejemplo:

Podrías recibir una cantidad mayor si vives en un estado que añade dinero al pago federal de SSI.

Es posible que puedas recibir menos si tú o tu familia tienen otros ingresos. Dónde y con quién vive también hace una diferencia en la cantidad de su pago de SSI.

Algunos beneficiarios recibirán el pago de SSI correspondiente a noviembre el viernes 30 de octubre, debido a que el primer día del mes cae en domingo (Foto de jannoon028 en Freepik)

¿QUÉ ES LA SSI?

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir:

Tener 65 años o más.

Ser ciego o tener una discapacidad física o mental documentada (incluidos niños).

Los bienes (ahorros, efectivo) no pueden exceder los US$2,000 para un individuo o US$3,000 para una pareja casada.

Generalmente debe ser ciudadano estadounidense, aunque ciertos no ciudadanos (como refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo) podrían calificar.

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO