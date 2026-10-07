Con la llegada de octubre, millones de personas están pendientes de los pagos de la Administración del Seguro Social (SSA), ya que estos ingresos les permiten cubrir necesidades básicas como comida, renta, medicinas y servicios de salud. Para jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios, conocer el calendario es fundamental para planificar los gastos del hogar y evitar problemas económicos. En esta nota te contamos cómo se organiza el cronograma de pagos de la SSA, qué aspectos influyen en la fecha en que se deposita el dinero y qué otros pagos están previstos a lo largo del mes.

La Administración del Seguro Social mantiene un calendario escalonado para los pagos de jubilación, sobrevivientes y discapacidad, según la fecha de nacimiento de cada beneficiario (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁNDO LLEGA EL PRÓXIMO PAGO DEL SEGURO SOCIAL EN OCTUBRE?

Si recibes beneficios del Seguro Social, seguramente sabes que la SSA envía los depósitos en distintas fechas a lo largo del mes. Según el calendario oficial, el próximo pago de octubre de 2026 está programado para el miércoles 14.

Ese día recibirán sus depósitos quienes nacieron del 1 al 10 de cualquier mes. Cabe precisar que la SSA paga los beneficios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad según la fecha de nacimiento.

Por lo tanto, las siguientes fechas de pago se realizarán:

Miércoles 21 de octubre: quienes nacieron del 11 al 20 de cualquier mes

quienes nacieron del 11 al 20 de cualquier mes Miércoles 28 de octubre: quienes nacieron del 21 al 31 de cualquier mes

¿Y LOS DE LA SSI?

Los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan normalmente el primer día de cada mes; por lo tanto, el depósito se hizo el 1 de octubre. Pero no será el único pago para estos beneficiarios, ya que llegará otro el 30 de noviembre.

¿Por qué habrá dos pagos de SSI? Porque el 1 de noviembre cae en domingo y al tratarse de un día no laborable, la Administración del Seguro Social (SSA) mueve el depósito al último día hábil anterior.

Por lo tanto, el segundo pago del 30 no es un bono, tampoco un aumento ni un pago adicional: es el beneficio de noviembre emitido anticipadamente; por esa razón, no habrá un depósito regular de SSI el 1 de noviembre.

Entonces, ¿quiénes podrían recibir tres depósitos? Podrían recibir hasta tres depósitos quienes cobran tanto SSI como Seguro Social y pertenecen al grupo cuyo pago de Seguro Social llega el 2 de octubre:

SSI de octubre: 1 de octubre

1 de octubre Seguro Social de octubre: 2 de octubre

2 de octubre SSI de noviembre adelantado: 30 de octubre

EN CONCLUSIÓN

A lo largo de octubre hay seis fechas de depósito directo: el 1, 2, 14, 21, 28 y 30 de octubre, de los cuales dos ya se dieron a inicios del mes.

A continuación, te presentamos una tabla detallada de todos los pagos para octubre de 2026:

Fecha ¿Quién recibe el pago? ¿Qué pago es? Jueves 1 de octubre Beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) Pago mensual de SSI correspondiente a octubre (YA SE PAGÓ) Viernes 2 de octubre Personas que cobran Seguro Social desde antes de mayo de 1997; quienes reciben SSI y Seguro Social; personas que viven fuera de EE. UU.; y algunos inscritos en un Programa de Ahorros de Medicare Pago mensual de Seguro Social de octubre, adelantado porque el 3 de octubre cae sábado (YA SE PAGÓ) Miércoles 14 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 1 al 10 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Miércoles 21 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 11 al 20 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Miércoles 28 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 21 al 31 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Viernes 30 de octubre Beneficiarios de SSI Pago de SSI de noviembre, adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo

La SSA deposita beneficios de forma electrónica en una cuenta bancaria mediante depósito directo, o en una tarjeta Direct Express si esa es la modalidad elegida por el beneficiario.

LO QUE DEBES HACER SI LOS PAGOS NO LLEGAN LA FECHA INDICADA DE OCTUBRE

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

IMPORTANTE: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO