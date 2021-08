Alicorp, la empresa de consumo masivo del Grupo Romero, suma otro país a su plan de expansión: Brasil. Y es que ayer se anunció la adquisición de la compañía carioca Pastificio Santa Amália, ubicada en Minas Gerais (sudeste de Brasil), por la cual el operador local pagó US$ 95.5 millones (190 millones de reales brasileños).

Para realizar la operación, Alicorp constituyó una subsidiaria en Brasil denominada Industrias Alicorp do Brasil S.A. Así, el último miércoles, a través de su subsidiaria, suscribió un contrato para la compraventa del 100% de acciones de Pastificio Santa Amália S.A.

Alicorp cuenta con operaciones productivas en Argentina, Chile, Ecuador y Colombia y ahora Brasil.

Modelo de AlicorpPastificio Santa Amália, con más de 50 años en el mercado, cuenta con dos líneas de negocios: consumo masivo y distribución de productos de cuidado personal y del hogar. En el caso de consumo masivo produce pastas a gran escala así como salsas (mayonesa y ketchup), queso rallado, vinagre, galletas, gelatina, chocolate y jugo en polvo, panetón, entre otros. El objetivo de Alicorp es consolidar y potenciar la marca Santa Amália en la región de Minas Gerais y estados cercanos, aprovechando las ventajas competitivas y sinergias que tiene esta compañía con Alicorp en sus modelos de negocios.

Las últimas adquisicionesAlicorp comienza el año con actividad, pero en el 2012 realizó importantes compras. En mayo, la empresa local adquirió el 100% de acciones de la chilena Salmofood, productora de alimentos para peces y cuya operación demandó a Alicorp un desembolso de US$ 62 millones. Más tarde, en diciembre, adquirió cuatro empresas del rubro de salsas: Industria Nacional de Conservas Alimenticias (Incalsa), Alimentos Peruanos (Alpesa), Garuza Transportes y S.G.A., por un total de US$ 23.59 millones. Su última compra fue Industrias Teal (IT) por S/. 413.9 millones, que comercializa una amplia gama de productos bajo la marca Sayón.