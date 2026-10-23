¿Nuestras redes sociales pueden dejarnos fuera de un proceso de selección o afectar nuestro crecimiento profesional? En esta edición de 20 en empleabilidad, Giselle Rodríguez, líder del área de Talent Connect de LHH Perú, nos invita a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en nuestra vida profesional.

Rodríguez manifiesta que el papel de las redes sociales en un proceso de selección depende, en gran medida, del nivel del cargo y de la empresa. En posiciones de entrada, se utilizan principalmente para atraer talento. En cargos de liderazgo, en cambio, permiten conocer la marca personal y profesional del candidato, así como evaluar qué tan bien posicionado está en su industria.

“También es habitual que se revisen los perfiles personales. El contenido que compartimos en espacios como Facebook, Instagram o X, puede complementar la evaluación del candidato, aunque no necesariamente constituye un criterio decisivo. Aun así, complemento no significa que sea irrelevante, y una publicación desafortunada puede levantar dudas”, expresó.

Por último, señaló que cuidar nuestras redes no es aparentar ser otra persona. “Es ser conscientes de que hoy nuestra reputación también se construye en el mundo digital, y que cada publicación suma o resta a la historia que los demás leen de nosotros”, expresó Giselle Rodríguez.