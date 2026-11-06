En esta edición de 20 en empleabilidad, Jimena Díaz, gerente de consultoría de LHH Perú, reflexiona acerca del talento y su importancia para el crecimiento del país.

Señala que es importante identificar aquella aptitud natural que ha llevado vocacionalmente a una persona a desarrollar una carrera, la cual luego se ha ido construyendo y fortaleciendo con alguna especialización. Asimismo, destaca que el talento es lo que necesita el mercado laboral y es la fuerza principal de la economía.

“Describe bien, define bien, identifica claramente cuál es el poder que tienes. Es la primera parte de la ecuación: identifícalo, descríbelo, afiánzalo, fortalécelo. La segunda parte es el mercado. ¿Estás tomando nota? ¿Estás leyendo bien lo que dice el mundo, la economía, lo que necesita el mercado laboral?”, expreso.

“Si identificas bien lo que el mercado necesita, vas a poder conectar. Y ese es el motor de cualquier economía y del progreso del país”, agregó.

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