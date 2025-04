En ese contexto, SURA Investments anuncia el lanzamiento en nuestro país de nuevos fondos mutuos, para perfiles moderados y conservadores. Así lo expuso Gonzalo Falcone, CEO de la firma, en esta entrevista exclusiva, ¿qué más reveló?

¿Cuáles son sus planes de expansión en Perú?

Este año proyectamos crecer entre 20% y 30% en la región. En el caso peruano (la expansión) debe ser entre 18% y 20%. Estamos apuntando, sobre todo, a la línea de wealth management donde nuestra aspiración es triplicar la operación en cinco años. En ese plazo, el objetivo es llegar a un 10% de participación del mercado.

¿Cómo se traduce lo anterior en términos de capital administrado?

En activos bajo administración, en Perú, en todas las líneas de negocio, son US$ 2,100 millones, de los cuales US$ 1,000 millones son de wealth management (con alrededor de 10,000 clientes), y esperamos llegar a US$ 3,000 millones en cinco años.

¿Cómo piensan lograr esa meta?

Nosotros buscamos diferenciarnos en la asesoría más allá del producto que al final es casi un commodity, es fácil de copiar. Entonces, poco a poco estamos, por ejemplo, incorporando, la orientación tributaria y de sucesión a nuestros clientes.

¿Cuál es el perfil de su cliente de alto patrimonio?

Es una persona de entre los 55 y 60 años, que está pensando en cómo va a transferir su patrimonio a la siguiente generación. Además, nos dirigimos a personas con un ticket de inversión de más de US$ 100,000.

Sura evalúa lanzar un fondo de alternativos globales. "Lo estamos construyendo, e incorporaría distintos tipos de activos", dice el CEO. (Foto: Jesus Saucedo/GEC)

Nuevos productos

¿Están lanzando o piensan lanzar nuevos productos de inversión en el mercado peruano?

Así es, los fondos multiactivos, que serán cuatro (Dos se lanzaron en febrero, un fondo moderado y otro conservador, ambos en soles. Y a finales de mayo se ofrecerán otros dos en dólares, también uno moderado y uno conservador).

¿Qué ventajas tienen estos fondos?

El cliente delega de cierta forma en el gestor la recomposición del portafolio, y este lo vuelve a adecuar según sus nuevas recomendaciones. En los últimos tiempos, hemos visto cómo salen varias noticias en un mismo día (que impactan al mercado). Sería inviable para un inversionista estar mirando el portafolio todo el tiempo. Entonces, una solución son estos fondos.

¿Las caídas que hemos visto estos días en el mercado han generado preocupación en los inversionistas?

La volatilidad está impactando a todo el mercado y trae nerviosismo en los clientes. Yo creo que nadie preveía el tema tan agresivo de los aranceles (de Trump).

Tomando en cuenta esa volatilidad, ¿en qué tipo de instrumentos invierten los fondos multiactivos?

Todos tienen un componente global, donde incluimos mercados desarrollados y emergentes, y un componente local. Después, también podemos clasificar los activos en equity (acciones) y renta fija (bonos). Hoy no tienen activos alternativos ninguno de estos fondos, pero sería una mejora que podríamos implementar.

¿Qué otro producto están pensando lanzar en nuestro país?

Venimos analizando un producto, un fondo, de alternativos globales, lo estamos construyendo, e incorporaría distintos tipos de activos: private equity, real estate, deuda privada y otros del mundo de los mercados privados.

(Foto: Pixabay)

Tendencias

¿Cuál es la principal tendencia que están observando en la gestión de alto patrimonio?

Hoy una tendencia en el mundo del wealth management es que los activos alternativos, en general, empiezan a tener un porcentaje que se empieza a visibilizar. Antes, un portafolio podía incluir un 60% de renta variable y un 40% de bonos, por ejemplo, pero hoy se incorpora el componente de alternativos que está apareciendo en todas las recomendaciones para este segmento.

¿Cuánto deberían representar las inversiones alternativas dentro de una cartera considerando que son de alto riesgo?

Los alternativos son de mercados privados, tienen menos liquidez, por lo que yo diría que entre un 5% y 10%.

No es momento de desinvertir

En lo que va del año, el S&P 500 retrocede 6%, mientras que el Nasdaq 100 ha perdido 8%. Sin embargo, Sura Investments considera que los inversionistas no deben dejarse llevar por el nerviosismo y salir del mercado.

“No es momento de desinvertir y materializar pérdidas en momentos de altísima volatilidad e incertidumbre”, afirmó Gonzalo Falcone, CEO de la firma, quien refirió que Sura aún sobrepondera el mercado estadounidense.

“No estamos viendo una recesión a nivel global, sino una desaceleración con crecimiento y algo más de inflación”, sostuvo el ejecutivo. “Creo que falta mucha información todavía como para ver en qué decanta todo esto (de la guerra comercial)”, agregó.

(Foto: Pixabay)

