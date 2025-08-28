La mayoría de los gerentes de producto tienen la tarea de liderar equipos multifuncionales, lo que les da una gran visibilidad y la oportunidad de obtener influencia en toda la empresa. Pero, ¿qué hace realmente un gerente de producto y cómo puede saber si es el puesto adecuado para usted?

En esencia, la gestión de productos consiste en resolver problemas que se encuentran en la intersección de los negocios, la tecnología y la experiencia del usuario. Un gerente de producto (PM, por sus siglas en inglés) es la persona que supervisa el desarrollo y el ciclo de vida de un producto, actuando como enlace entre diferentes equipos para asegurarse de que el producto ofrezca lo que los clientes desean y, al mismo tiempo, cumpla con los objetivos del negocio.

¿Qué habilidades necesitan los gerentes de producto?

1. Comunicación

Como alguien que recién comienza en la gestión de productos, usted necesita ser un comunicador sólido y claro. Sus primeros trabajos probablemente requerirán que asista a gerentes de producto más experimentados, organice reuniones semanales, gestione las expectativas del proyecto y se asegure de que los colaboradores estén informados sobre decisiones clave y concesiones realizadas.

2. Resolución de problemas

A medida que el proyecto avanza, los distintos equipos que trabajan juntos pueden tener opiniones contradictorias sobre lo que funcionará (o no), o sobre qué tareas priorizar. Como gerente de producto, usted se encontrará resolviendo o mediando desacuerdos entre miembros del equipo o distintas funciones.

3. Habilidades de ejecución

La ejecución es el proceso de hacer que las cosas sucedan. En la gestión de productos, eso significa convertir la estrategia en acción y asegurarse de que cada tarea se complete antes de la fecha límite.

4. Colaboración e influencia

Los equipos de desarrollo de productos están formados por ingenieros, diseñadores, marketing, legal y otros (dependiendo del producto en sí). Cada equipo tiene su propia experiencia y prioridades. Como gerente de producto, usted es responsable de reunir a todos y garantizar que puedan avanzar sin problemas hacia el objetivo final.

5. Sentido del producto

Como gerente de producto, usted debe comprender las necesidades del usuario, detectar oportunidades de mercado y desarrollar productos que resuelvan problemas reales. Un sólido sentido del producto permite a los PM identificar los puntos de dolor actuales de los usuarios e intuir cuáles podrían surgir en el futuro.

6. Pensamiento estratégico

Por último, usted debe ser capaz de anticipar las tendencias del mercado relevantes para su producto o industria, equilibrar la búsqueda de victorias rápidas con los objetivos organizacionales a largo plazo y comprender cómo el rendimiento de su producto está contribuyendo al negocio.

¿Qué función de gerente de producto es adecuada para usted?

Existen gerentes de producto en casi todas las industrias. Si usted tiene formación en informática, ingeniería o matemáticas, podría interesarle un puesto de gestión de productos enfocado en áreas de alta intensidad tecnológica como la IA. En estos roles, es imprescindible ser capaz de “hablar el mismo idioma” que los ingenieros.

Para profesionales en etapas iniciales de su carrera que tengan una sólida base en análisis de datos y estadísticas, los roles de PM que enfatizan las métricas y la medición podrían ser ideales. Para quienes sienten pasión por la estrategia, el marketing y las operaciones, busque funciones de gerente de producto en empresas que atienden a grandes clientes B2B. Y para aquellos que tienen una profunda empatía hacia los usuarios o experiencia en diseño, los roles de PM en startups en etapas tempranas podrían resultar interesantes.

A pesar de los recientes despidos en el sector tecnológico y de un mercado laboral precario, la gestión de productos sigue siendo un campo dinámico para los profesionales en etapas tempranas de su carrera. Se estima que más de un tercio de los puestos de PM disponibles son posiciones de nivel inicial o intermedio. Por lo tanto, tómese el tiempo para reflexionar sobre lo que le motiva y entusiasma, así como sobre dónde residen sus fortalezas. Si decide seguir este camino, podría sentar las bases para una carrera gratificante y exitosa.

Por: Lucas Ou-Yang y Natalie Xia