Cada enero, los ejecutivos esperan iniciar el año con energía y enfoque. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los equipos regresan del periodo vacacional agotados en lugar de renovados. En vez de sentirse recargados, los empleados reportan cansancio, trabajo pendiente e incluso tensión en casa por haber trabajado durante las vacaciones.

Esta es la paradoja de la productividad de fin de año: las últimas semanas de diciembre, cuando la energía está en su punto más bajo, están saturadas de fechas límite, reuniones y compromisos de último momento. Las investigaciones muestran que el 41% de las personas experimenta un aumento de estrés durante este periodo, lo que conduce a ineficiencia, trabajo excesivo y agotamiento.

Los psicólogos llaman a esto el efecto pico-final, donde las personas juzgan una experiencia en gran medida por cómo termina. Si el año cierra en medio del caos, los empleados recuerdan todo el año como agotador, sin importar cuán equilibrados hayan sido los meses anteriores.

La semana de cierre anual

Con base en su trabajo con equipos ejecutivos, Frans vanLoef, exdirector ejecutivo y asesor de confianza de HBR, ha introducido un ritual sencillo (pero poderoso) para cambiar esta dinámica: la semana de cierre anual.

El principio es simple: cerrar ciclos, no abrir nuevos. Al cerrar ciclos ahora y posponer los nuevos, se genera el espacio mental, la sensación de logro y la energía colectiva que hacen que un verdadero cierre de año tenga sentido.

Cómo iniciar el ritual de la semana de cierre

He aquí un marco práctico para lanzar la semana de cierre en su organización.

— Establezca expectativas. Comience explicando a su equipo por qué está introduciendo este nuevo ritual. Luego, establezca los parámetros durante la semana de cierre de su equipo.

— Priorice terminar sobre empezar. Dé permiso a su equipo para identificar lo que realmente necesita completarse y lo que puede posponerse.

— Prohíba la mayoría de las reuniones.

— Fomente el uso de respuestas automáticas de “fuera de la oficina”.

— Identifique qué tareas deben priorizarse durante la semana. Pregúntense: ¿Qué decisiones importantes ha estado posponiendo? ¿Qué tareas inconclusas le darían la mayor sensación de satisfacción al completarlas? ¿Qué conversación pendiente ha estado evitando? ¿Qué reuniones, informes o actividades podrían eliminarse o reducirse drásticamente en el nuevo año?

Celebre el ritual

Para consolidar la semana de cierre como un ritual estratégico, termine con una celebración. Reúna a su equipo, compartan los tres principales cierres de la semana y destaquen un aprendizaje clave.

Luego, pregunte: “En una escala del 1 al 5, ¿cómo se siente al irse a casa por las vacaciones en comparación con el año pasado?” (5 = significativamente mejor, menos estresado; 1 = más estresado).

Esta sencilla reflexión refuerza el valor del ritual y genera impulso para el año que viene.

Por qué el cierre importa más que empezar

La mayoría de los consejos de liderazgo sobre productividad se centran en cómo empezar un nuevo año. Pero los comienzos están determinados por los cierres. Si usted cierra el año de manera distinta, con una resolución y reflexión intencionales, permite que su equipo termine con una sensación de logro y comience revitalizado, no cargando pendientes.

Introducir un nuevo ritual no solo transforma la experiencia de fin de año: las investigaciones interdisciplinarias han demostrado que los rituales son vitales en tiempos de transición y pueden ofrecer significado, cierre y energía colectiva. La semana de cierre anual es uno de esos rituales. Transforma la paradoja de la productividad de fin de año en un momento de renovación.

Por: Frans vanLoef, exdirector ejecutivo y asesor de confianza de HBR.