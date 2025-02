Probablemente sepa que, para tener éxito en su puesto, debe alinearse con las prioridades de su gerente. En un mundo ideal, todos los líderes tendrían claras sus expectativas y serían proactivos a la hora de compartir lo que piensan. Pero, en realidad, la mayoría de los jefes pueden ser frustrantemente vagos. Tome nota de los consejos de Harvar Business Review.

Es probable que su jefe no esté tratando de ser difícil. Muchos gerentes reciben instrucciones poco claras de su propio liderazgo. Cuando usted logra descifrar sus necesidades, puede priorizar el trabajo promocionable y posicionarse como un socio estratégico para sus superiores.

Para obtener esta información es necesario hacer preguntas más inteligentes, que ayuden a su jefe a hablar abiertamente de sus desafíos y necesidades más profundas. He aquí siete que puede probar:

¿Qué objetivos discute con su jefe?

Esta pregunta revela qué factores influyen en las evaluaciones de desempeño, bonificaciones y trayectoria profesional de su gerente. ¿Qué métricas menciona primero? ¿Alguna de ellas difiere de las que usted suele monitorear?

¿Pasa tiempo con su jefe? (Foto referencial: Freepik)

¿Qué le quita el sueño cuando piensa en nuestro equipo o proyectos?

A diferencia de preguntar sobre desafíos generales (que a menudo genera una respuesta predefinida), esta pregunta tiende a provocar una respuesta más sincera. Invita a la vulnerabilidad de una manera que genera confianza y crea una oportunidad para ayudar a resolver problemas.

¿Qué acciones le permitirán mirar atrás en 90 días y decir “vaya, esto realmente hizo la diferencia”?

El marco temporal es clave. Noventa días es un periodo lo suficientemente largo para lograr algo significativo, pero lo bastante corto como para que resulte tangible y específico.

¿En qué le gustaría tener más tiempo para trabajar?

Esta pregunta revela qué es importante para su gerente, pero sigue siendo postergado por tareas urgentes. Tal vez desearía tener más tiempo para crear documentación, construir relaciones con otro equipo o analizar los comentarios de los clientes.

¿Cómo se ve un buen desempeño? ¿Y un desempeño excepcional?

Permita que su jefe describa las expectativas de un “buen” desempeño sin intervenir. Luego, haga una pausa y diga: “Gracias. Eso es útil. Ahora dígame, ¿cómo se ve un desempeño excepcional?”. Esa pausa y énfasis a menudo conducen a una conversación sobre cómo superar las expectativas, y revelan lo que realmente importa más allá de las habilidades técnicas.

¿Qué tendencias emergentes debemos tener en cuenta y aprovechar?

Su gerente tiene conversaciones de las que usted no está al tanto (sobre cambios internos, transformaciones en la industria y preocupaciones de la alta dirección). Su respuesta le dará una idea de lo que podría influir en su motivación y decisiones en las próximas semanas y meses. Cuando se produzcan cambios, usted comprenderá por qué y estará listo para adaptarse.

¿Puede ayudarme a entender cómo se compara [proyecto o tarea] con otras tareas en mi lista?

Esta pregunta le dirá mucho sobre el proceso de toma de decisiones de su gerente, incluyendo por qué algunos asuntos son prioritarios y otros quedan relegados a un segundo plano. Cuando necesite establecer límites, podrá reflejar su propia lógica de vuelta a su jefe.

También preste atención a lo que su jefe no dice. Analice qué temas le entusiasman, cuáles no se atreve a comentar y cuándo cambia su tono. La observación suele ser tan importante como la indagación.

Por: Melody Wilding (coach ejecutiva, profesora de comportamiento humano y autora de Managing Up: How to Get What You Need from the People in Charge)

MÁS SOBRE MANAGEMENT

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.